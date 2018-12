L''Aquarius' es rendeix: "Europa ha sabotejat els intents de salvar vides"

L''Aquarius' no tornarà a fer rescats al Mediterrani central. Després de dos mesos aturat al port de Marsella i amb problemes per trobar un estat de bandera, Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterranée han anunciat aquest divendres que abandonen la missió davant els obstacles a què els ha sotmès el govern italià. La segona ONG busca ara un nou vaixell per continuar les missions de rescat humanitari.

"És el resultat d'una campanya encapçalada pel govern italià amb el suport d'altres estats europeus per deslegitimar, desacreditar i obstaculitzar les organitzacions que ajuden les persones en perill. Aquesta campanya ha soscavat el dret internacional i els principis humanitaris", denuncia MSF en un comunicat.

La seva directora general, Nelke Manders, posa el dit a la llaga: "Europa no només ha sigut incapaç de proporcionar capacitat de recerca i rescat sinó que també ha sabotejat activament els intents d'altres de salvar vides. La fi de l''Aquarius' significa més morts innecessàries al mar de les quals ningú serà testimoni".

L''Aquarius' va perdre el 22 de setembre el pavelló de Panamà per pressions del govern italià sobre l'estat centreamericà: l'autoritat marítima panamenya va comunicar al propietari de l'embarcació que "les autoritats italianes els havien instat a emprendre accions immediates contra l''Aquarius' i que desafortunadament l'embarcació havia de ser exclosa del registre perquè això suposa un problema polític per al govern panameny i per a la flota panamenya que arriba als ports europeus". Després l'embarcació va obtenir un registre provisional a Libèria, amb el qual tampoc no podia fer rescats. Últimament el govern italià va aconseguir bloquejar el vaixell humanitari al port de Marsella sota el pretext d'un suposat incompliment de la normativa de tractament de residus.

El tancament dels ports italians i maltesos a les ONG de rescat ha suposat un increment de la mortalitat al Mediterrani central. Enguany s'han comptabilitzat 1.267 morts i desapareguts, i un total de 22.558 persones han arribat per mar a Itàlia. L'any passat van ser 2.873 morts i desapareguts per 119.369 que van arribar amb vida. Alhora la política d'externalització del control fronterer de la UE ha portat a armar i entrenar els autoanomenats guardacostes de Trípoli, que han capturat 14.000 persones al mar i els han obligat a tornar a Líbia, un lloc on la mateixa ONU constata que la vida dels migrants i refugiats està amenaçada.

"Avui Europa està donant suport directament a les devolucions forçades mentre s'adjudica una exitosa política d'immigració", denuncia MSF. "Hem de ser clars sobre el que significa aquest èxit: la falta d'assistència per salvar vides al mar; criatures, dones i homes rebutjats i retornats a centres de detenció arbitrària sense gairebé cap esperança d'escapar-se i la creació d'un context que desanima tots els vaixells a complir amb la seva obligació de rescatar les persones que estan en perill". L'episodi del pesquer valencià 'Nuestra Madre Loreto', que es va passar una setmana amb 12 nàufrags a bord abans que les autoritats malteses li permetessin desembarcar-los, n'ha sigut últim exemple.

D'ençà que va començar a rescatar el febrer del 2016, l''Aquarius ha salvat 30.000 persones en aigües internacionals, entre Líbia, Itàlia i Malta. Les úniques embarcacions operatives que continuaran treballant al Mediterrani central són les tres que van decidir associar-se fa unes setmanes en la coalició #United4Med: l''Open Arms', que és en parada tècnica al port de Barcelona, el vaixell italià 'Mare Jonio' i l'alemany 'Sea Watch'.