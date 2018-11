L'Aràbia Saudita bombardeja indiscriminadament la ciutat portuària de Hodeida, al Iemen

Els últims dies un centenar de bombardejos aeris han convertit en un infern els barris civils de la ciutat portuària de Hodeida, al sud del Iemen. Save the Children ha denunciat que es tracta de la pitjor ofensiva dels últims tres anys de guerra, i veïns de la ciutat expliquen que la gent està atrapada a casa seva sense poder sortir des que van començar els atacs.

Les milícies pro-governamentals, amb el suport de la coalició saudita, estan intentant guanyar terreny abans que comencin les converses de pau patrocinades per l'ONU a Suècia, a finals de novembre. Les forces lleials al govern han controlat diversos barris de la ciutat, en mans dels rebels houthis des del 2004. El port del Mar Roig és estratègic, i és la porta d'entrada al Iemen del 80% dels subministraments d'ajuda humanitària. L'Unicef ha alertat que si el port és malmès, destruït o bloquejat "el preu en vides pot ser catastròfic". Pel port de Hodeida s'abastia el país, el més pobre de la regió, que ha d'importar el 90% dels aliments. La coalició saudita el té bloquejat des del 2015.

540x306 Unitat de neonatologia de l'hospital de Sanà. / YAHYA ARHAB / EFE Unitat de neonatologia de l'hospital de Sanà. / YAHYA ARHAB / EFE

Segons les ONG, el bloqueig és el factor principal dels que han portat al país la desnutrició, que amenaça la meitat dels seus 28 milions d'habitants, entre ells 400.000 criatures. Riad utilitza sistemàticament la fam com a arma de guerra al Iemen. A més, el país pateix una epidèmia de còlera.

S'estima que els houthis han plantat un miler de mines terrestres per protegir-se de l'atac, en una operació batejada com Victòria Daurada. També haurien apostat franctiradors a l'edifici de l'Hospital 22 de Maig. Aquesta batalla és clau per expulsar els rebels de la capital, Sanà, i posar fi a la guerra.

Des de l'inici de l'ofensiva de les forces lleials al govern, al juny, les morts civils s'han disparat un 164% i hi ha almenys 50.000 desplaçats forçosos, segons el portal de dades sobre conflictes Acled.

"Hodeida era una línia vermella, i se suposava que la comunitat internacional no deixaria que hi hagués un atac. Però la coalició està demostrant que està disposada a creuar-la i això pot atemorir els houthis", apunta l'analista Hisham al-Omeisy al diari britànic 'The Guardian'. Al juny l'ONU va proposar posar el port sota control internacional, cosa que els rebels, acorralats, van rebutjar. Fins ara, la guerra al Iemen no havia arribat a les ciutats, però Hodeida, de 600.000 habitants, es pot convertir l'escenari d'una batalla urbana: els rebels han promès lluitar carrer per carrer.

L'escàndol internacional de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi, crític amb el règim saudita, al consolat del seu país a Istanbul ha posat sota els focus la intervenció de l'Aràbia Saudita al Iemen, que ha provocat la crisi humanitària més greu del planeta davant la indiferència internacional. La Casa Blanca, que havia donat llum verda als seus aliats saudites pel que fa a l'ofensiva sobre la ciutat portuària, ara ha canviat de to i aposta per una sortida negociada, que podria materialitzar-se a Suècia. La setmana passada l'ONU, els Estats Units i el Regne Unit van cridar a un alto el foc per fer possibles les converses. Mentrestant, la coalició saudita guanya terreny a Hodeida.