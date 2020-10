Ardern guanya la reelecció a Nova Zelanda amb una victòria aclaparadora

El partit de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha guanyat amb claredat les eleccions legislatives d'aquest país oceànic, la qual cosa li permetrà mantenir-se una legislatura més al govern.

Ardern, de 40 anys, és la líder del Partit Laborista neozelandès, de centreesquerra, i ha governat durant els últims tres anys en coalició amb un partit nacionalista. Els laboristes podrien obtenir la majoria absoluta –la primera al país des del 1996– amb 64 dels 120 escons i fregar el 50% dels vots, el millor resultat laborista en més de mig segle. El principal partit de l'oposició, el conservador Partit Nacional, ha obtingut un 29% dels sufragis.

La majoria d'analistes polítics coincideixen que els votants han premiat la primera ministra per la seva gestió de la pandèmia del covid-19, ja que Nova Zelanda ha sigut un dels països amb menys incidència del món i on l'administració ha dut a terme mesures més ràpidament. No obstant, en el seu primer mandat, el programa obertament progressista d'Ardern va quedar molt reduït pel fet d'haver de compartir el govern de coalició amb dos socis més, l'ecologista Partit Verd i els nacionalistes de Nova Zelanda Primer.

En la celebració de la victòria electoral del seu partit, Ardern ha assegurat que les urnes han donat un mandat fort al seu partit per continuar la lluita contra el coronavirus. "No donem el vostre vot per garantit. Governarem per a tots els neozelandesos", ha assegurat.

Malgrat això i malgrat ser la líder d'un país de només cinc milions d'habitants, Ardern és molt popular a escala mundial, ja que el seu estil l'ha convertit en un símbol oposat al dels populismes de dretes d'altres dirigents, com els presidents dels EUA, Donald Trump, o del Brasil, Jair Bolsonaro. Concretament, va saltar a la fama per la seva resposta a un tiroteig a la ciutat de Christchurch, a partir de la qual el seu govern va prohibir la venda d'armes.