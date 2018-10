Assassinen quatre dones famoses a l’Iraq en poc més d’un mes

Quatre dones mediàtiques han mort en poc més d’un mes a l’Iraq per suposadament defensar el paper de la dona i trencar així els cànons tradicionals del país. Dues van ser oficialment assassinades i les altres dues van perdre la vida en circumstàncies estranyes, malgrat que totes les hipòtesis apunten que també van ser víctimes d’un crim.

L’última va ser la jove de 22 anys Tara Fares, una model i youtuber -tenia més de 3 milions de seguidors a Instagram-, que deia tot allò que pensava a través de les xarxes socials: des de l’impacte de les guerres que s’han viscut en les últimes dècades al país o la lluita contra el grup terrorista Estat Islàmic, fins al rol de la dona en una societat tan conservadora com l’iraquiana. Era molt popular, principalment entre les noies joves del país. A finals de setembre, però, va ser assassinada a plena llum del dia per dos homes que li van disparar mentre conduïa el seu cotxe molt a prop de casa seva, en un barri residencial de Bagdad.

Dos dies abans d’aquest homicidi, n’havia tingut lloc un altre. Aquest cop la víctima va ser l’activista Suad al Ali, de 46 anys, molt activa en les protestes contra els freqüents talls de subministrament elèctric al país, la manca d’aigua potable, l’atur o la corrupció. Un desconegut la va sorprendre mentre sortia de fer la compra en un supermercat amb el seu marit i li va disparar dos trets al cap. L’assassí, com en el cas de Tara Fares, va fugir.

I la llista segueix. A finals d’agost, la cirurgiana plàstica Rafif al Yasiry, una cara habitual de la televisió i coneguda pel seu discurs feminista, també va ser assassinada sense que el seu cas acabés de quedar resolt. Mentrestant, Rasha al Hassan, una coneguda empresària iraquiana i propietària d’un centre de bellesa i una cafeteria per a dones a Bagdad, va ser trobada sense vida en estranyes circumstàncies a casa seva. Excepte el de l’activista Suad al Ali, tots els crims van tenir lloc un dijous.

Aquesta coincidència va acabar de fer aixecar les sospites del govern, que, després de l’última mort, va iniciar una investigació per trobar-ne els culpables. “S’han format comitès especialitzats per investigar aquests crims, que tenen com a blanc les dones famoses”, va explicar aquesta setmana a l’agència de notícies Efe un oficial del ministeri de l’Interior del país.

Evitar que siguin ídols

A l’espera dels resultats de la investigació, sembla que hi ha un fet clar: totes les dones tenien, tot i que en diversos àmbits, un cert poder d’influència en la societat i s’havien convertit -o podien fer-ho- en icones a seguir. Un exemple que podria no agradar als sectors més conservadors de l’Iraq.

En declaracions a Efe, l’escriptora i activista iraquiana Amal al Yaburin és clara. “Amb aquests governants l’Iraq s’ha convertit en una societat més masclista en què la dona continua sent l’esglaó més dèbil”, apunta, i demana “implicació i ajuda internacional”.