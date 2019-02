Ataquen amb un martell el memorial de la tomba de Karl Marx, a Londres

La tomba de Karl Marx, que és al cementiri de Highgate, al nord de Londres, ha sigut atacada amb un martell, ha informat aquest dimarts l'organització sense ànim de lucre que té cura de les instal·lacions, Friends of Highgate Cemetery. "El monument de Karl Marx ha sigut atacat! Sembla que algú hi ha clavat cops amb un martell. És un monument catalogat amb el grau I. Aquesta no és manera de tractar el nostre patrimoni. @ MarxLibrary @ HeritageCrime El repararem al més aviat possible".

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7