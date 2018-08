Austràlia autoritza disparar contra cangurs per combatre la sequera

Austràlia ha autoritzat els grangers de l'estat de Nova Gal·les del Sud a disparar contra els cangurs, que empesos per la forta sequera envaeixen les finques en busca de menjar i aigua, cosa que causa importants danys econòmics. El ministre d'Indústries Primàries d'aquest estat, Nial Blair, ha avançat que el seu govern facilitarà l'accés a llicències per caçar els emblemàtics marsupials, que en una situació normal estan molt restringides per protegir els animals.

La sequera, en ple hivern austral i una de les pitjors en les últimes cinc dècades, afecta l'est i sud-est del país a tot el territori de Nova Gal·les del Sud, que té una superfície 1,5 vegades més gran que Espanya.

"L'actual sequera és forta, però la seva durada (per ara) és menor que la Sequera del Mil·lenni (que va afectar el sud australià entre el 1997 i el 2009)", ha dit a Efe Benjamin Henley, expert en clima i recursos hídrics de la Universitat de Melbourne, al sud-est australià.

540x306 Una grangera de Nova Gal·les del Sud cuidant del ramat de vaques massa primes per la falta de menjar a causa de la sequera / DAVID GRAY / REUTERS Una grangera de Nova Gal·les del Sud cuidant del ramat de vaques massa primes per la falta de menjar a causa de la sequera / DAVID GRAY / REUTERS

Des de fa setmanes circulen imatges punyents de grangers desesperats, vistes aèries de grans terrenys esquerdats per la falta d'aigua, de bestiar famèlic i desesperat en busca d'aliment i de cries d'ovelles moribundes al costat del cadàver de les seves mare, entre altres tantes.

"Austràlia hauria d'estar avergonyida. Ens preocupem per un 2% de les ovelles que es moren en els vaixells exportadors perquè les veiem en vídeo, i què passa amb el 90% que mor als camps?", es queixa un ramader en un missatge que s'ha fet viral a les xarxes socials.

El govern federal de Canberra i el de Nova Gal·les del Sud ja han destinat uns 960 milions d'euros per ajudar a mitigar l'estrall causat per la sequera d'aquest any, en el qual en algunes parts del país han patit l'estiu més calorós.

En dies recents, un jove camioner va ser hospitalitzat per esgotament després de conduir 57.000 quilòmetres en quatre setmanes per transportar farratge cap a Nova Gal·les del Sud, segons la cadena australiana ABC.

Graeme Burgess, un ramader del nord-oest de l'esmentat estat va comentar a aquest mitjà que ha hagut de reduir el seu ramat d'ovelles de 250 caps a 78 per la sequera, mentre que altres es queixen de no tenir suficients bales per sacrificar els seus animals.

Segons dades de l'Oficina Australiana d'Estadística, al juny passat es van sacrificar 655.621 vaques (7,8% més que el mateix mes de l'any anterior), així com 2,1 milions de xais i 869.660 ovelles, el que representa un augment del 12,2 i 39,3% respecte del mateix període del 2017, a conseqüència de la sequera.

El preu del farratge va augmentar en més del doble fins als 255 euros per tona, mentre es busquen aliments alternatius i s'estudia la possibilitat d'importar-ne a causa d'aquesta sequera de greu severitat.

"L'anàlisi [de les dades] haurà de determinar si el canvi climàtic té o no un paper important la sequera actual. La variabilitat natural del clima és probable que jugui un paper important", ha precisat Henley.

A l'article 'Les recents sequeres australianes podrien ser les pitjors en 800 anys' publicat a la revista 'The Conversation', Henley i els seus col·legues de la Universitat de Melbourne han advertit que en algunes parts del sud del país "les sequeres probablement augmentarien en la seva severitat causa de la influència del canvi climàtic ".

Segons els patrons estudiats en els últims segles, "la tendència cap a la sequedat al sud d'Austràlia és inusual, però no sense precedents, en un context a llarg termini", ha precisat.