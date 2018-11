Baralla entre diputats al Parlament de Sri Lanka

Sessió vergonyosa al Parlament de Sri Lanka, on un grup de diputats de l'oposició han acabat aquest dijous a cops de puny i empentes per les escales de l'hemicicle, després que el dia anterior s'aprovés una moció de censura contra el nou primer ministre del país, Mahinda Rajapaksa.

El desordre de la sessió de dimecres, la primera des de l'inici el passat 26 d'octubre de la crisi institucional a Sri Lanka amb el nomenament de Rajapaksa com a nou primer ministre en substitució de Ranil Wickremesinghe, s'ha accentuat durant la jornada d'avui. El president del Parlament, Karu Jayasuriya, ha confirmat la moció de censura que permetrà a Rajapaksa dirigir-se a la cambra com a diputat i no com a primer ministre.

"Hi ha una disputa al Parlament. Proposo que portem aquesta qüestió davant els 15 milions de votants del país, en comptes de tractar de resoldre això entre les 225 persones que s'asseuen a la Cambra", ha afirmat Rajapaksa, demanant unes eleccions anticipades.

El discurs ha estat interromput per l'intent de l'oposició de tornar a votar en contra seva, fet que ha desencadenat l'enfrontament. Primer els partidaris de Rajapaksa han intentat agredir el president del Parlament i diputats de l'oposició han tractat de protegir-lo, i això ha generat empentes, caigudes de diversos legisladors per les escales de l'hemicicle i cops de puny. Jayasuriya ha decidit llavors suspendre la sessió, que es reprendrà demà.