Biden anuncia el seu pla d'estímul pel covid amb 1,9 bilions

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, ha fet públic, a cinc dies de la seva presa de possessió, el seu pla d'estímul pel covid-19 amb què invertirà 1,9 bilions de dòlars: 400.000 milions seran per combatre directament la pandèmia i 350.000 milions més per ajudar els estats i governs locals amb la crisi econòmica desfermada pel tancament.

El pla també suposa 160.000 milions per estendre la vacunació contra el virus, que "ha estat un fracàs deplorable fins ara", va dir Biden durant el seu discurs de presentació. A més, si s'aprova al Congrés, el pla de Biden aportarà 1 bilió de dòlars més per ajudar les famílies que estan patint la crisi econòmica a causa de la pandèmia. De fet, la intenció és aportar 1.400 dòlars mensuals d'ajuda a les famílies, que se sumarien als 600 dòlars aprovats ja al Congrés per sumar els 2.000 que demanaven els demòcrates (i el mateix president Donald Trump) que no van poder acordar-se fa uns dies.

L'atur que ha deixat el tancament per la pandèmia s'acosta un altre cop al milió de persones, quan les xifres habituals d'atur abans de la pandèmia estaven al voltant de 225.000.

En un discurs televisat des de la seva ciutat de Willmington dijous a la nit en prime time, Biden va avisar que "no hi ha temps a perdre" i que "cal actuar ja". En plena onada ascendent de covid, les xifres de contagis ronden els 200.000 casos nous al dia, amb un total de morts que supera els 385.000.

Mentrestant, la ciutat de Washington es prepara per a la cerimònia inaugural de la presidència de Biden, el pròxim dimecres 20 de gener, enmig d'estretes mesures de seguretat. Segons publica Politico, l'assaig general de la cerimònia, que estava previst per a aquest diumenge, s'ha hagut d'ajornar per motius de seguretat, i un viatge que l'equip del president electe havia de fer dilluns en tren des de Willmington fins a Washington també s'ha suspès per la mateixa raó.

Després de l' assalt al Capitoli de la setmana passada, l'FBI va advertir que s'esperaven de nou protestes violentes durant els dies previs a la presa de possessió de Biden a Washington i als 50 estats nord-americans. Aquest dijous, el director de l'FBI, Christopher Wray, va dir que s'estaven investigant individus que amenacen la seguretat de la cerimònia d'inauguració, segons explica Reuters.