Bolsonaro perd pistonada en una setmana però encapçala les enquestes de cara a les eleccions de diumenge

A dos dies de les eleccions al Brasil i en només una setmana, el candidat progressista Fernando Haddad ha retallat en sis punts l'àmplia distància que el separa del seu rival en la segona volta de les presidencials de diumenge, l'ultradretà Jair Bolsonaro, segons un nou sondeig divulgat.

Amb tot, segons l'enquesta elaborada per Datafolha, Bolsonaro ho té fàcil per acabar imposant-se, ja que encapçala les preferències dels electors amb el 56% dels vots, mentre que Haddad, successor de l'empresonat expresident Luiz Inácio Lula da Silva com a candidat del Partit dels Treballadors, es quedaria amb el 44%.

D'altra banda, un 8% dels enquestats afirmen que votaran nul o en blanc i un altre 6% no han declarat el seu vot en ser preguntats pel sondeig.

Un 52% dels enquestats manifesten que no votarien "de cap manera" Haddad, fet que suposa una caiguda de dos punts respecte a la setmana passada, mentre que un 44% diuen el mateix de Bolsonaro, tres punts més en la mateixa comparació.

A la primera volta de les eleccions del dia 7 d'octubre, Bolsonaro va millorar les tendències que reflectien les enquestes en obtenir un 46% dels vots, davant del 29% que va aconseguir Haddad.

La nova enquesta dona una petita esperança al Partit dels Treballadors, que encara pensa que la remuntada és possible.

"La població és al carrer aclarint qui és Bolsonaro, què vol fer i què pensa. Ell només diu coses absurdes, és una persona que no respecta a ningú. El poble brasiler es farà respectar derrotant Bolsonaro diumenge", ha assegurat Haddad en una roda de premsa a Recife, capital de l'estat de Pernambuco. A São Paulo milers de persones també s'han manifestat pels carrers aquesta nit per donar suport el candidat del Partit dels Treballadors, així com en altres capitals de l'Amèrica Llatina on es tem que un triomf de l'ultradretà arrossegui la regió cap a l'extrema dreta.

Per la seva banda, Bolsonaro ha instat els seus simpatitzants en els últims dies a no relaxar-se de cara a les eleccions.

L'última part de la campanya ha estat marcada per un to crispat amb forts encreuaments de declaracions entre els dos candidats i també per la publicació de milions de missatges de contingut fals per les xarxes socials, una pràctica que ja està sent investigada per les autoritats electorals i per la Policia Federal.