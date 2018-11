Bolsonaro recluta el seu quart militar com a ministre

Jair Bolsonaro ultima el gabinet que a partir de l'1 de gener haurà de governar el Brasil, i ho fa confiant en els seus antics companys de l'exèrcit. Capità a la reserva, el president electe ha anunciat que l'almirall Bento Costa Lima Leite de Albuquerque serà el ministre de Mines i Energia, el tercer militar encara en actiu que recluta per al seu executiu i el vintè ministre que anuncia abans de la presa de possessió.

Bom dia! Comunico a indicação do Diretor Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, para o cargo de Ministro de Minas e Energia. pic.twitter.com/Dk0fAZg8Sq — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 30 de novembre de 2018

El futur gabinet de Bolsonaro, un ultradretà, xenòfob, homòfob i masclista, l'integraran de moment quatre oficials amb rang de general, que se sumaran al vicepresident, el general retirat Hamilton Mourão i el mateix president. Durant la campanya, Bolsonaro ja era vist com el candidat de l'exèrcit, que va donar-li suport, i alguns comandaments van sortir públicament amb amenaces de cop d'estat si Lula da Silva no entrava a la presó a complir la condemna per corrupció, com així va ser. De fet, el jutge Sergio Moro, que va posar entre reixes l'expresident, és també un dels fitxatges estrella com a titular de Defensa.

A un mes de la presa de possessió, Bolsonaro ha afirmat que no traurà els militars als carrers per combatre els alts índexs d'inseguretat si no se'ls garanteix abans que tindran immunitat i no patiran represàlies de la justícia militar. "No és possible que vostè agafi un noi de 20 anys d'edat, que està servint a les Forces Armades, compromès, i que, havent viscut un enfrontament, el sotmeti a una auditoria militar perquè passi 30 anys pres. Això és inadmissible", ha afirmat aquest dijous el president electe en una roda de premsa improvisada a Rio de Janeiro.