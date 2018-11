Bolsonaro traslladarà l'ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem

A dos mesos de prendre possessió, el president electe del Brasil, Jair Bolsonaro, ja ha començat a revelar quines seran les claus de la seva legislatura, tot i que haurà de tenir en compte que la seva formació està en minoria al Congrés i el Senat, on el Partit dels Treballadors de Lula da Silva és la força majoritària. Però en plena ressaca de la seva victòria en segona volta, l'ultradretà ja ha anunciat la seva intenció de seguir els Estats Units i Guatemala i traslladar l'ambaixada a Israel de Tel Aviv a Jerusalem. La confirmació l'ha fet a les xarxes socials i ha rebut l'entusiasme del president israelià, Benjamin Netanyahu.

"Com es va afirmar durant la campanya, pretenem traslladar l'ambaixada del Brasil de Tel Aviv a Jerusalem. Israel és un estat sobirà i nosaltres ho respectem", afirma el missatge de Bolsonaro a Twitter.

Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de novembre de 2018

En una compareixença posterior, Bolsonaro va indicar que es tracta d'exercir la sobirania, i, de la mateixa manera que el Brasil va decidir canviar la capital de Rio de Janeiro a Brasília, ara pretén traslladar la legació israeliana precisament per complir el seu desig sobirà.

El polític ultradretà, que va guanyar les eleccions presidencials de diumenge passat amb un 55% dels vots, va manifestar que "estima la gent d'Israel i l'Estat d'Israel".

Si es confirma el trasllat de l'ambaixada, la decisió suposaria un trencament respecte a la tradició diplomàtica mantinguda durant anys pel Brasil en el conflicte entre Israel i Palestina. El Brasil manté relacions diplomàtiques amb Israel des del 1949 i va reconèixer l'estat de Palestina el 2010.

Bolsonaro seguiria així els passos del president nord-americà, Donald Trump, així com els dels governs de Guatemala i el Paraguai, si bé aquest últim va fer marxa enrere i va decidir tornar a Tel Aviv. Es dona la circumstància que tant Bolsonaro com el president guatemalenc, Jimmy Morales, han rebut el suport inequívoc i decisiu de l'Església evangelista. El futur president brasiler, de tradició catòlica, va anar fins a Israel l'any 2016 per ser batejat al riu Jordà, de gran simbolisme per als cristians evangèlics.