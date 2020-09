Johnson també provoca Escòcia i Gal·les amb l'última baralla sobre el Brexit

Com molts dels seus crítics havien pronosticat, finalment el Brexit "està tibant i posant en risc" no només l' Acord de Pau de Divendres Sant a Irlanda del Nord –en paraules de l'ex primer ministre conservador John Major–, sinó també el pacte constitucional que va fer possible el retorn de poders de l'administració central a les tres home nations: Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les. I Boris Johnson, el primer ministre que diu defensar per sobre de tot la unió del Regne Unit, ha posat conscientment un altre escull en l'estabilitat d'aquesta delicada peça de l'arquitectura de l'estat britànic, fonamental durant les últimes dues dècades.

Un escull que aquest dilluns ha posat de manifest negre sobre blanc el ministre d'Energia i canvi climàtic a l'ombra, el laborista Ed Miliband, en el primer debat sobre la llei del mercat interior britànic, que va obrir la setmana passada una molt greu crisi de confiança amb la Unió Europea (UE) perquè, si finalment s'aprova tal com el govern l'ha presentada, infringiria el pacte de divorci que van signar Downing Street i Brussel·les l'octubre de l'any passat.

En la seva intervenció Miliband ha afirmat que el text "atempta contra l'essència de la devolució de poders", queixa que ha secundat també el líder del Partit Nacional Escocès (SNP) a la Cambra dels Comuns, el diputat Ian Blackford, que ha assegurat que la llei és l'"amenaça més gran per a la devolució de poders a què Escòcia ha hagut de fer front" des que van ser retornats, amb posterioritat al referèndum del 1997.

Front intern

El Brexit sempre ha tingut dos fronts: l'exterior, amb la Unió Europea com a rival, i l'intern, amb les esmentades home nations al davant. Si l'exterior ja ha arribat al límit de la tensió la setmana passada, amb la perifèria està a punt d'arribar al punt d'ebullició. Perquè amb la nova llei els ministres de Westminster estaran capacitats per manllevar poders als Parlaments nacionals i decidir l'ús dels recursos existents en polítiques que, fins ara, són de competència nacional, no estatal: mediambientals o d'estàndars de qualitat, per exemple.

El govern Johnson argumenta que no hi ha motiu de queixa. El que compta, diuen, és que el nou fons de prosperitat que substitueix des de Londres als de cohesió, que fins ara arribaven de Brussel·les a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, sigui equiparable en quantitat. És el que realment importa, creu Downing Street, i no pas qui l'administra. Una posició que no comparteixen ni els laboristes ni els partits nacionals de Gal·les i Escòcia, esclar.

L'esmentada llei encara va més enllà en la invasió de competències, ja que també insta els els governs de Cardiff, Edimburg i Belfast a permetre la venda en els seus territoris de béns importats que el govern de Londres hagi acceptat per a tot el territori del Regne Unit. Així, per exemple, si Londres signa un conveni amb els Estats Units en què s'accepta la importació de pollastres rentats amb clor, encara que la llei d'estàndards de qualitat escocesa o gal·lesa prohibeixi aquest tractament, se'ls hauria d'empassar. El mateix passaria amb els de qualitat per als productes agrícoles. Tant és el que digui la lletra de les lleis nacionals. Només comptarà la de Westminster. Edimburg ha amenaçat Londres amb portar als tribunals la llei si el govern continua endavant amb els seus plans.

Però Johnson no té intencions de fer-se enrere. De fet, aquest dilluns a la tarda, després d'obrir l'esmentat debat, en què ha refusat totes les crítiques, s'ha tornat a adreçar als diputats del seu grup, com ja va fer divendres, per encoratjar-los a votar-la, ja que la considera clau per a la "integritat del Regne Unit", ha dit.

La culpa és de Brussel·les

En una tàctica molt previsible, el premier ha assenyalat la Unió Europea com a responsable única de l'actual picabaralla, assegurant a la Cambra dels Comuns que la "UE ha suggerit que està disposat a interpretar l'Acord de Retirada de manera extrema i poc raonable". Johnson també ha indicat que la UE es podria negar a incloure el Regne Unit com a tercer país per a la venda d'aliments. "Això vol dir que no es podrien vendre productes animals de Gran Bretanya a Irlanda del Nord".

Un cop més en el debat del Brexit, Johnson ha jugat i està jugant la carta del patriotisme. No donar-li suport suposa no donar suport al Regne Unit. I, tot i així, els cinc ex primers ministres vius que l'han precedit en el càrrec –John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron i Theresa May– s'han posat d'acord en la crítica a l'actual premier. I una vintena llarga de diputats tories s'hi han oposat en la primera votació de la llei, sobre els seus principis generals, celebrada a última hora del vespre d'aquest dilluns.

La llei, però, seguirà ara el seu curs i serà en la presentació i votació de les esmenes que es veurà la veritable força de l'oposició interna a Johnson. No res fa pensar, però, que amb la folgada majoria de 86 diputats de què disposa la revolta pugui triomfar. Com a molt, neguitejarà una mica Downing Street, perquè han sigut moltes les veus destacades del partit que s'hi han pronunciat en contra.

Johnson, però, en un últim intent de tranquil·litzar els crítics, ha promès un vot al Parlament abans que el govern trenqui o infringeixi unilateralment el tractat internacional que és l'Acord de Retirada. Una mostra de magnanimitat que reforça la seva força actual dins del partit.