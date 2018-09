Un Brexit sense acord provocaria la suspensió dels vols entre la UE i el Regne Unit, admet Downing Street

Una sobtada interrupció dels vols comercials entre els països de la Unió Europea i el Regne Unit pot ser una de les conseqüències immediates si no hi ha acord en les negociacions sobre la sortida britànica del bloc comunitari. Ho ha anunciat aquest dilluns el ministeri del Brexit en una de les noves vint-i-cinc notes informatives publicades sobre les possibles conseqüències del trencament a la valenta. Aquest mateix punt ja es va exposar en una avaluació de l’impacte del Brexit sense acord publicada per la Comissió Europea a mitjans de juliol.

"Si el Regne Unit deixa la UE el març del 2019 sense cap acord, les línies aèries britàniques i de la UE perdrien el dret automàtic a operar entre els dos territoris sempre que no haguessin sol·licitat el permís anticipadament" per continuar fent-ho. En aquest supòsit, de moment tan caòtic en teoria com improbable –entre altres raons perquè la disrupció que generaria seria incalculable i ningú se la vol imaginar–, cada companyia britànica hauria "de buscar permisos individuals per poder treballar" en cada país de la UE. Al seu torn, les línies aèries dels països comunitaris "perdrien la capacitat d'operar completament al Regne Unit".

La nota informativa intenta rebaixar l’alarmisme assegurant que "a través d’un acord recíproc bàsic" les companyies podrien continuar treballant com fins ara perquè "cap banda tindria interès a restringir" el nombre de comunicacions. Londres, doncs, admet el gran perjudici econòmic que comportaria suspendre els vols entre la UE i el Regne Unit, i insisteix que atorgaria la llicència de manera pràcticament automàtica, esperant que des de Brussel·les s’actués igual.

Les notes informatives publicades aquest dilluns també aborden aspectes com la circulació d’animals domèstics entre el Regne Unit i la UE en cas de no acord, les assegurances que els conductors britànics haurien d’adquirir per conduir a la zona comunitària, l'etiquetatge d'aliments i les patents. I fins i tot destaca la possibilitat que l’aigua mineral que es ven al Regne Unit no pogués traspassar el canal de la Mànega.

Paradoxalment, el fet de descriure una situació tan caòtica en cas de no acord amb la UE no ha fet variar, de moment, la posició del govern de Theresa May. A la reunió que el 'cabinet' ha mantingut aquest dilluns a la tarda per avaluar el resultat de la cimera comunitària de Salzburg, els membres del govern han continuat donant un suport explícit, en teoria, a la 'premier' i al seu pla de Chequers. Un pla rebutjat totalment per la UE en la trobada de la setmana passada, perquè permetria al Regne Unit triar a la carta els aspectes més beneficiosos de la relació amb Brussel·les sense complir cap de les obligacions.

De moment, doncs, les posicions continuen tan allunyades com fa setanta-dues hores. Amb tot, informacions de la premsa britànica publicades durant el cap de setmana sostenen que la fermesa de les posicions del govern sobre el pla de Theresa May comença a esquerdar-se. Segons aquestes especulacions, la primera ministra està rebent tota mena de pressions per acceptar la possibilitat que el Regne Unit estableixi un acord de lliure comerç amb la UE com el que té el Canadà. Però continuaria sense resoldre's el tema més complex actualment de les converses: la frontera entre la república d’Irlanda i Irlanda del Nord, i la necessitat de mantenir-la oberta.

Líders ‘tories’ com Boris Johnson i Jacob Rees-Mogg, partidaris d’un Brexit dur, secunden l'opció canadenca assegurant que seria acceptable tant pel Parlament com per la UE.