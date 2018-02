La UE llança una nova advertència al Regne Unit: la transició del Brexit no està garantida

Ja ho va advertir el negociador europeu del Brexit, Michel Barnier, abans de començar les converses: les negociacions no seran fàcils. I la profecia s'està complint. La nova ronda que s'ha celebrat aquesta setmana no ha acabat bé i ha tornat a tensar les relacions entre la UE i el govern de Theresa May. La mostra més evident és que aquest divendres, Barnier ha comparegut sol davant la premsa per explicar com avancen les converses. Fins ara ho havia fet sempre amb David Davis, el negociador britànic.

Segons Barnier, hi ha "diferències substancials" entre Brussel·les i Londres respecte al període de transició previst entre que el Regne Unit deixi la UE, al març del 2019, i la data en què ja es faci efectiu el divorci i es deixi d'aplicar la normativa comunitària en territori britànic, el desembre del 2020.

Barnier ha llançat una nova advertència al govern britànic davant l'evidència de que les negociacions sobre el període de transició acabin descarrilant. "La transició no està garantida. Si les discrepàncies continuen, no es pot donar per fet que hi hagi un període de transició", ha assegurat el francès. Si no hi hagués període de transició, el més perjudicat seria el Regne Unit, que veuria com d'un dia per l'altre quedaria fora del mercat únic.

Brussel·les esperava que el Regne Unit acceptés mantenir els drets dels ciutadans comunitaris que resideixen al país durant el període de transició -una de les línies vermelles de la UE- però ara Londres s'hi oposa. De fet, la UE esperava que en aquesta ronda de negociació, Londres posés sobre la taula la seva proposta concreta per l'etapa de transició, però Barnier ha criticat que encara no ho hagi fet.