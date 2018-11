"Busqueu els cranis, els ossos grans"

La trobada de sis cadàvers més del gran incendi que ha arrasat el nord de Califòrnia eleva fins a 48 el balanç encara provisional de víctimes mortals, a l'espera que es tinguin notícies d'on són els més de 220 desapareguts. Paradise, la localitat que ha quedat gairebé esborrada del mapa, és un infern per als seus veïns, alguns dels quals ho han perdut tot. Els bombers alerten que el perímetre de les flames encara no s'ha contingut, i que ja es tracta de l'incendi forestal més letal des que hi ha registres en aquest estat nord-americà, que acumula anys de sequeres dràstiques que han suposat gasolina per als focs.

Les autoritats s'esforcen ara a trobar els desapareguts. "Si el seu nom apareix a la llista, vol dir que algú els està buscant", alerta la policia, que ha demanat l'ajuda de la gent perquè comuniqui si té novetats de veïns i familiars per evitar destinar temps i personal a la recerca.

A mesura que es pot accedir a les àrees totalment devastades per les flames, els equips van localitzant noves víctimes, totalment calcinades, fet que suposa una dificultat extra a l'hora d'identificar-les. N'hi ha que fins i tot han perdut les empremtes dactilars. "Estem trobant cossos en diversos estats, i alguns estan consumits", relatava al xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, a la premsa.

El xèrif fins i tot ha demanat a l'exèrcit un dipòsit portàtil per anar traslladant els cossos que es trobin, a banda de gossos i personal. "Busqueu els cranis, els grans ossos", demanava un forense als equips de recerca que miren pam a pam el terreny, amb les mans i amb bastons metàl·lics.



Malgrat els esforços dels més de 5.000 bombers que hi ha treballant en l'extinció de l'incendi, el foc continua creixent i ja ha cremat més de 52.600 hectàrees. La majoria dels 26.000 residents a Paradise encara no tenen llum a casa i hi ha 52.000 persones de la zona evacuades, que s'han hagut d'allotjar en cases de familiars o centres habilitats.

La investigació sobre què va originar el foc continua, però els investigadors apunten a la sequera i a la sobreurbanització de les muntanyes, ja que en 50 anys s'ha duplicat la xifra de veïns, la majoria jubilats d'altres estats del país atrets per una climatologia suau. Segons la premsa local, fa 212 dies que no cau una gota d'aigua i no s'espera pluja fins a finals de novembre.