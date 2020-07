Califòrnia recula i tornar a tancar establiments davant l'avanç incessant del coronavirus

Califòrnia, Florida i Texas gairebé arriben al milió de casos reportats de coronavirus: 892.000 des de l'inici de la pandèmia, segons la base de dades del New York Times. Dilluns només entre tots tres van notificar almenys 30.000 casos nous, el 18% del creixement mundial diari, segons recull el rotatiu nord-americà. Davant d'aquestes dades, els líders d'aquests tres estats, els més poblats dels Estats Units, van reconèixer dilluns que, malgrat enfrontar-se a la pandèmia des de fa mesos, els brots no cessen i que hauran d'afrontar mesures de control més restrictives.

De fet, Califòrnia ja ha reculat en el seu pla de reobertura i el governador demòcrata, Gavin Newsom, ha ordenat el tancament de bars i l'interior dels restaurants de tot l'estat, així com el tancament d'una gran varietat de negocis no essencials –com els centres comercials, les esglésies o llocs de culte, les sales recreatives, les perruqueries i centres d'estètica i els gimnasos– en els 30 comtats més afectats pel coronavirus. És en aquestes 30 regions californianes on viuen el 80% dels 39 milions de residents que té Califòrnia.

Més de 7.000 víctimes a Califòrnia

"Els californians han d'adaptar-se als nous comportaments per ajudar a frenar la propagació del coronavirus. Tornarem a la nostra ordre original de quedar-nos a casa", va afirmar Newsom en una compareixença televisiva. "El coronavirus segueix sent una malaltia mortal", va assenyalar el governador d'un estat que ha superat les 7.000 víctimes a causa del covid-19 i que acumula més de 300.000 contagis reportats.

Malgrat que setmanes abans Newsom ja havia ordenat el tancament de bars en algunes de les àrees amb nivells més alts de contagi, ara el requeriment s'ha estès a tot l'estat. Els restaurants i establiments similars, com les sales de degustació de vi, només podran atendre els seus clients a les terrasses. Califòrnia va ser dels primers estats a confinar-se al març i no va ser fins a mitjans de maig quan va començar a alleugerir les mesures restrictives. Ara, però, l'incessant abans del virus els fa recular.

L'anunci de Newsom ha arribat després que els districtes escolars de Los Angeles i San Diego, el segon sistema més gran de recintes educatius dels Estats Units, anunciessin aquest mateix dilluns que no reobriran les escoles per a classes presencials a l'inici del pròxim curs, sinó que les faran de manera telemàtica.