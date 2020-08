La Cambra de Representants vota a favor del pressupost extraordinari per garantir el vot per correu

La Cambra de Representants dels Estats Units, de majoria demòcrata, ha votat aquesta matinada un pressupost extraordinari de 25.000 milions de dòlars per reforçar el servei postal, amb l'objectiu de garantir el vot per correu a les eleccions presidencials del novembre. La cambra també ha aprovat una resolució per frenar les retallades imposades pel nou director, Louis DeJoy, nomenat per Donald Trump. DeJoy ja havia anunciat que aturava els canvis.

La llei s'ha aprovat per 257 vots contra 150, amb 26 republicans que han trencat la disciplina per votar-hi a favor i 23 més que s'han abstingut. Ara ha de passar al Senat, on el representant de la majoria republicana, Mitch McConnell, ja ha advertit que serà bloquejada. La Casa Blanca també ha deixat clar que Trump exercirà el veto presidencial.

En plena pandèmia de coronavirus és lògic pensar que molts nord-americans, sobretot els més sensibilitzats pel virus i crítics amb Trump i el seu negacionisme, optaran per exercir el seu vot per correu. El fet que el president, sense cap prova que ho avali, hagi considerat fraudulenta aquesta via, ha encès les alarmes entre els demòcrates, que hi veuen un intent de Trump de distorsionar el resultat. Les retallades de la reforma de DeJoy han generat greus retards en el repartiment del correu, cosa que ha portat els empleats del servei a advertir que no arribarien a temps de distribuir les paperetes.

El servei postal s'ocupa també del repartiment de medicació per a la gent gran i del lliurament de les ajudes assignades als veterans. "El poble americà no vol que ningú emmerdi el servei de correus. No volen que es polititzi. Volen que els arribi a l'hora el seu correu, les seves medicines i les seves paperetes. I això és el que garanteix aquesta llei", ha dit la demòcrata Carolyn Maloney en defensar la llei. També ha apuntat que els repartiments s'han endarrerit un 8% de mitjana, cosa que ha atribuït a la gestió de DeJoy des del juny. El republicà James Comer ha respost que tot plegat és producte de "conspiracions, invents i insinuacions".

Després de la votació, Trump ha tornat a insistir en un tuit que el vot per correu és fraudulent perquè no impedeix que una persona pugui votar dues vegades i també ha assegurat que les bústies on es depositen les paperetes no estan desinfectades pel covid-19.