Cap banc vol com a clienta Marie Le Pen

La líder del Front Nacional (FN), Marie Le Pen, treu foc pels queixals després que aquesta setmana dues entitats financeres -l’HSBC i la Société Générale- decidissin tancar-li el seu compte personal i el del seu partit, respectivament. “L’oligarquia financera està intentant interferir en el curs de la democràcia francesa -va dir ahir Le Pen-. ¿Haurà d’exiliar-se l’oposició? Què serà de la reputació de França si això passa?”

Ahir, després d’assabentar-se que li havien cancel·lat el compte, Le Pen va escriure a Twitter: “La persecució bancària es fa personal: el Sr. Vandeville, cap de l’HSBC, m’està fent fora del banc del qual he estat clienta durant 25 anys”. La Société Générale, per la seva banda, ja havia demanat dimarts passat al Front Nacional (FN) que tanqués tots els seus comptes al banc.

Le Pen i el Front Nacional ja han anunciat que portaran totes dues entitats davant els tribunals. En una roda de premsa celebrada ahir, Le Pen va denunciar que és víctima d’una “fàtua bancària” i va anunciar que presentaria “una queixa tant en nom del Front Nacional contra la Société Générale i la seva filial, com en nom seu contra l’HSBC”. També va afegir: “Apel·lem als nostres directius, als nostres funcionaris electes, als nostres membres i als nostres votants a donar suport més que mai al FN i la democràcia”.

Tant la Société Générale com l’HSBC han rebutjat confirmar o negar explícitament el tancament dels comptes del Front Nacional i Marie Le Pen. Tot i que a França és legal que una entitat bancària tanqui unilateralment un compte amb previ avís al client, les dues entitats s’han escudat en la confidencialitat bancària per evitar fer comentaris. “No discutim públicament les relacions amb els nostres clients, que es regeixen per un conjunt d’obligacions reguladores que complim”, va dir el cap de l’HSBC, Thomas Vandeville, al diari francès Le Figaro.

El que sí que ha confirmat la Société Générale és que, en contra del que assegura Le Pen, la clausura del compte del partit no respon a motius partidistes. A Twitter, el banc ha indicat que, en matèria d’obertura o tancament de comptes, l’entitat segueix “criteris exclusivament bancaris, sense cap consideració política”.

El FN, en números vermells

Haver fregat amb els dits la presidència de la República li ha costat al Front Nacional la seva estabilitat financera. Les despeses de les campanyes de les presidencials i les legislatives d’aquest any han deixat les arques de la formació ultradretana sota mínims. Només l’intent de fer Marie Le Pen presidenta de França va costar al partit 12,5 milions d’euros.

El FN es queixa, a més, que aquesta suma hauria de ser sufragada íntegrament per l’estat i que encara no se li ha pagat. A més, segons el partit, diversos bancs s’haurien oposat reiteradament a les seves sol·licituds de préstecs. No és el cas, però, del banc rus FCRB, a qui el Front Nacional deu 9 milions d’euros.

Amb tot, el tresorer del partit, Wallerand de Saint-Just, va defensar ahir la solvència de la formació: “La situació del FN és bastant saludable i no hi ha cap raó perquè un banquer decideixi expulsar d’una manera tan brutal un vell client que sempre s’ha regit per les regles bancàries”.