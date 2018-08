La Casa Blanca revoca els límits d’emissions de carbó d’Obama

Donald Trump ha firmat un nou decret que redueix les restriccions de l’era de Barack Obama a les centrals elèctriques de carbó. Així, continua desmantellant el llegat del seu antecessor en la lluita contra el canvi climàtic -i ho fa un any després que anunciés la sortida dels Estats Units de l’acord de París-. La mesura deixa en mans dels estats la regulació d’aquestes centrals d’energia bruta.

El president nord-americà va viatjar a Virgínia de l’Oest, un dels centres de la indústria minera, per presentar el seu pla. Trump va prometre durant la campanya que acabaria amb el que els republicans van anomenar “la guerra contra el carbó d’Obama”. El seu govern considera que els límits que va imposar l’antecessor de Trump a la indústria del carbó per reduir les emissions de diòxid de carboni eren “massa pesants”.

“L’era de les obligacions federals, monolítiques i burocràtiques s’ha acabat”, va afirmar Andrew Wheeler, que en el passat va treballar en grups d’interès per promocionar el carbó i ara és el director de l’Agència de Protecció Ambiental (EPA) que ha ideat el pla de Trump que derogarà el d’Obama. Segons l’EPA, les noves accions preveuen reduir en 400 milions de dòlars (349.500.000 d’euros) a l’any “la càrrega” que ha de suportar la indústria minera a causa de l’anterior normativa. I, per tant, segons la Casa Blanca, es posa fi a unes regulacions que “eliminaven llocs de treball”.

Més contaminació

Els grups mediambientals van criticar de seguida el nou pla de Trump. “Som l’únic país del món que considera el carbó l’energia del futur mentre el futur passa per un aire net, amb energies netes”, va lamentar Gina McCarthy, exdirectora de l’EPA a l’agència AP.

Tot i que Trump, en nombrosos discursos, insisteix que les regulacions d’Obama van provocar el tancament de mines, la realitat és que uns anys de gas natural barat -gràcies a la tècnica del fracking - van aixafar el carbó en el mercat de l’energia. I tot i el seu repunt en exportacions de l’últim any, els analistes econòmics adverteixen que el sector continua perdent clients, sobretot als Estats Units. Cada cop més les companyies elèctriques recorren al gas natural i les energies renovables per generar electricitat.

L’impacte de Trump “en el sector del carbó ha sigut extremadament mínim tot i el seu discurs”, explica l’analista Andrew Cosgrove a la web econòmica Bloomberg. “Encara veiem tancaments de centrals de carbó i s’espera que continuïn en els pròxims anys”. De fet, el mateix govern de Trump preveu una reducció de la producció, el consum i les exportacions de carbó dels Estats Units el 2019.

El pla de Trump, però, primer ha de passar per uns mesos de debat i revisions legals. A més, tal com va passar amb les regulacions del seu antecessor, el Tribunal Suprem el pot paralitzar. El Pla d’Energia Neta d’Obama, que buscava reduir un 32% les emissions de carbó per al 2030 respecte als nivells del 2015, no va entrar en vigor per culpa de les demandes de la indústria i d’estats governats per republicans a l’alt tribunal del país.

La Casa Blanca assegura que les noves mesures augmentaran l’eficiència de les centrals de carbó i permetran als estats reduir “els costos de compliment mediambientals innecessaris”. Els seus crítics, però, creuen que el que es busca és allargar la vida d’aquestes plantes i que el pla provocarà un increment de les emissions i de la pol·lució. De fet, el mateix govern de Trump admet que les noves normes podrien costar unes 1.400 morts prematures per causes respiratòries i cardiològiques fins al 2030 per l’augment de les emissions de carbó.