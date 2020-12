Centenars de desapareguts després de l'atac armat a un internat a Nigèria

Homes armats amb rifles d'assalt AK-47 van atacar divendres a la nit un internat de secundària a Katsina, un estat al nord-oest de Nigèria, i van provocar la fugida de centenars d'estudiants i probablement en van segrestar molts d'altres, segons han confirmat aquest dissabte autoritats locals.

A última hora d'aquest dissabte estaven encara desapareguts prop de 400 alumnes del centre i es temia que molts d'ells hagin estat segrestats. En un comunicat del president del país aquest dissabte, s'explica que l'exèrcit havia mantingut un enfrontament armat al bosc amb els suposats segrestadors, però no en donava més detalls. En el moment de l'atac, cap a les 21.40 h de divendres a la nit, hi havia més de 800 alumnes en aquesta Escola Secundària de Ciències de Govern.

"Els nens han continuat tornant (al centre) i, segons l'últim informe, el nombre d'estudiants desapareguts que han tornat suma ara 406", ha informat aquest dissabte en un vídeo el responsable d'Educació de l'estat de Katsina, Badamasi Charanchi.

Durant l'atac al centre es va produir una confrontació armada entre els atacants i la policia, un fet amb què molts estudiants van aprofitar per fugir. Molts d'ells van saltar la tanca de l'escola, segons explicava un comunicat del portaveu policial de l'estat, Gambo Isah, que no es va voler arriscar a donar com a segrestats tots els desapareguts perquè encara n'hi havia molts que seguien retornant al centre després d'haver passat un temps amagats.

Els segrestos per aconseguir una recompensa econòmica són freqüents al nord-oest de Nigèria, en estats com Zamfara, Katsina i Níger, mentre que al nord-est són més habituals els atacs jihadistes de grups com Boko Haram. Aquest grup terrorista va ser, de fet, el responsable del segrest de 300 noies en un internat femení a Chibok el 14 d'abril del 2014, en un cas que va ser conegut com el de les nenes de Chibok.

El president de Nigèria, Muhammadu Buhari, que justament era de visita a Katsina, el seu estat natal, ha emès un comunicat per condemnar "l'atac de bandits covards contra nens innocents" i demanar a l'exèrcit i a la policia nigeriana que localitzin els culpables.