Cohen assegura que Trump estava al cas de la reunió amb l’advocada russa

Més llenya al foc de la suposada ingerència russa en les eleccions presidencials nord-americanes del 2017. Segons va assegurar ahir Michael Cohen, l’exadvocat de Donald Trump i ara peça clau en aquesta investigació, l’actual president nord-americà va ser conscient en tot moment de la reunió celebrada durant la campanya electoral entre membres del seu cercle més pròxim i una advocada russa que sembla que tenia informació que podia perjudicar Hillary Clinton, la rival de Trump per arribar al capdavant de la Casa Blanca.

Les paraules de Cohen són significatives. Principalment perquè des que el diari 'New York Times' va destapar l’existència d’aquesta reunió –que va tenir lloc a la Trump Tower el juny del 2016–, Donald Trump va negar rotundament haver-ne estat al cas. A la trobada hi van assistir el fill més gran de Trump, Donald Trump Jr; l’assessor i gendre de Trump, Jared Kuschner; i el cap de campanya de Trump, Paul Manafort. Quan el rotatiu nord-americà va treure a la llum els detalls de l’encontre amb l’advocada russa, anomenada Natalia Veselnitskaya, Donald Trump, el seu fill i la seva defensa van voler desmentir que el llavors candidat i ara president dels Estats Units estigués informat de la reunió.

Però ara, un any més tard, les paraules de Cohen diuen el contrari. Segons informacions de la cadena CNN, l’exadvocat de Trump està disposat a declarar davant el fiscal que investiga l’anomenada 'trama russa', Robert Mueller. De fet, no és el primer cop que Cohen –que abans era un fidel escuder del president i fins i tot va arribar a dir que rebria un tret per protegir Trump– insinua que podria col·laborar amb Mueller. A principis d’aquest mes el mateix Cohen va assegurar que ara deu lleialtat “a la seva família i al seu país” i no al mandatari.

No seria la primera vegada que Cohen “trairia” Donald Trump. Fa poc es va saber que l’advocat tenia al seu poder diverses converses privades amb el mateix Trump enregistrades. I, de fet, aquesta setmana se’n va filtrar una en què Cohen i l’actual líder nord-americà parlaven sobre pagaments per silenciar una exmodel de 'Playboy' amb qui suposadament Trump havia mantingut una relació sentimental.

Una reunió molt polèmica

Ara Michael Cohen podria tenir a les seves mans encetar un nou escàndol polític que esquitxés l’administració Trump i que, a la vegada, aportés més proves sobre la suposada influència del Kremlin per afavorir l’arribada del magnat nord-americà a Washington.

De fet, aquesta polèmica reunió, que es va convertir en una de les peces clau de la investigació sobre la trama russa, va obligar Trump Jr. a comparèixer davant els comitès del Congrés que investiguen el paper de Moscou.