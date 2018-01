Colòmbia paralitza el procés de pau amb la guerrilla de l'ELN

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, ha suspès les negociacions de pau amb la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) després dels atemptats que es van registrar el cap de setmana passat al nord del país.

"He decidit suspendre el cinquè cicle de les negociacions previst per als propers dies fins que no vegi coherència per part de l'ELN entre les seves paraules i les seves accions", ha dit el mandatari aquest dilluns en un acte celebrat a la ciutat de La Palma, a 140 quilòmetres de Bogotà. El president colombià ha defensat l'actuació del govern, que ha sigut "generós" i ha mostrat la seva voluntat "per aconseguir una pau permanent".

He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones con el Eln hasta no ver coherencia entre sus palabras y sus acciones. El gobierno ha sido generoso y ha mostrado voluntad permanente de paz, una voluntad que no puede ser vulnerada. pic.twitter.com/RY5QB5WR6Z — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 29 de gener de 2018

Santos també ha explicat que en els diàlegs amb l'ELN el seu executiu ha aplicat el que ell anomena "doctrina Rabin", en referència a l'assassinat de l'ex primer ministre d'Israel Isaac Rabin el 1995. "Lluitem contra el terrorisme amb tota la contundència com si no hi hagués negociació de pau i es negocia com si no hi hagués terrorisme", ha indicat el president.

Una negociació molt complicada

Els diàlegs entre el govern de Colòmbia i l'ELN van començar el 7 febrer del 2017 amb l'objectiu d'arribar a un acord com el que van signar amb la guerrilla de les FARC a finals del 2016. Les negociacions entre l'ELN i el govern, que es duen a terme a Quito (l'Equador), van possibilitar una treva de 102 dies que va finalitzar el 9 de gener d'aquest any.

Des d'aquell moment, les tensions entre les dues parts han anat augmentant. Els atacs contra objectius policials i petroliers per part de la guerrilla, segons denuncia el govern de Santos, han provocat la suspensió de les negociacions. De fet, el cap de setmana passat l'ELN va matar 7 policies i va ferir 47 persones més en diversos atacs a les ciutats de Barranquilla y Soledad.

Un dels agents ferits en l'últim atemptat de l'ELN a Barranquilla / JAIRO CASSIANI

Els guerrillers també acusen les forces armades d'atacar els seus milicians com l'operatiu de la policia i l'exèrcit colombià en què va morir un dels líders de l'ELN, conegut com a Arturo, a principis del 2018. La milícia armada més antiga de Colòmbia ha afirmat, en un text a la seva revista 'La Insurrección', que si no aconsegueixen un nou acord amb l'executiu "continuaran les accions militars" com les que han realitzat en els darrers dies.

Per la seva banda, el president Juan Manuel Santos va assegurar que el cinquè cicle de les negociacions amb la guerrilla començarà "quan l'ELN faci compatible la seva conducta amb l'exigència de pau del poble colombià i de la comunitat internacional".