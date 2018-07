Condemnat a 10 anys de presó l'ex primer ministre pakistanès per corrupció

Un tribunal anticorrupció ha condemnat aquest divendres a 10 anys de presó l'ex primer ministre pakistanès Nawaz Sharif per la compra de quatre pisos de luxe en una prestigiosa zona de Londres. La sentència arriba un any després de ser inhabilitat per exercir la política i a tan sols tres setmanes que se celebrin les eleccions generals al Pakistan.

"La defensa no ha sigut capaç de demostrar com van ser adquirits els pisos i quina va ser la font dels diners", ha explicat a l'agència Efe el fiscal del cas, Sardar Muzaffar, que ha afegit que s'ha ordenat la confiscació de les propietats adquirides per la família del polític el 1993.

El jutge del tribunal ha sentenciat, a més, a set anys de presó la filla de Sharif, Maryam, també per la propietat dels pisos, i a un any més per presentar documents falsos. El marit de Maryam, Mohammad Safdar Awan, ha sigut condemnat també a un any de presó per no cooperar amb la justícia.

A les condemnes de presó s'hi suma una multa a l'ex primer ministre de 9 milions d'euros i una altra a la seva filla de 2,5 milions d'euros. Sharif, de 68 anys, no ha anat al jutjat perquè és a Londres acompanyant la seva dona malalta de càncer i ja va ser inhabilitat el juliol del 2017 pel Tribunal Suprem per no revelar un sou que va rebre d'una empresa d'un fill, una irregularitat revelada durant una investigació iniciada arran dels 'papers de Panamà'.

Aquests documents van revelar l'abril del 2016 que tres dels quatre fills de Sharif van crear companyies a les illes Verges britàniques amb les quals controlaven propietats a Londres, cosa que va portar el Suprem a posar en marxa un investigació després d'un any de protestes de l'oposició. Nawaz i els seus fills fan front a dos casos més de corrupció, que continuen el seu curs en el mateix tribunal del NAB.

La sentència impedeix Maryam, considerada successora política de Nawaz, presentar-se a les eleccions generals del 25 de juliol, en un nou cop per a la formació Lliga Musulmana del Pakistan, que ha vist diversos dels seus membres empresonats o acusats de corrupció en els últims mesos.

Nawaz ha denunciat que va ser inhabilitat perquè el seu govern va acusar de traïció davant els tribunals l'exdictador militar Pervez Musharraf.