Condemnen a 13 anys de presó la cúpula del partit neonazi grec Alba Daurada

El líder del partit neonazi grec Alba Daurada, Nikos Michaloliakos, i cinc antics diputats de la formació han sigut sentenciats aquest dimecres a 13 anys de presó, després que la setmana passada un tribunal d'Atenes els condemnés per dirigir una "organització criminal". El judici contra l'organització ultradretana –que va arribar a ser la tercera força al Parlament grec però a les últimes eleccions del 2019 es va quedar sense representació– es va desencadenar arran de l'assassinat del raper antifeixista Pavlos Fyssas el setembre del 2013. L'autor confés del crim, Giorgos Roupakias, militant d'Alba Daurada, ha estat condemnat a cadena perpètua mentre que els seus còmplices han estat sentenciats a penes d'entre sis i vuit anys de presó, segons la televisió pública ERT. En total hi ha fins a 57 condemnats, per aquest crim i també per un atac contra sindicalistes i l'intent d'assassinat d'un grup de pescadors d'origen egipci. Els jutges també han trobat culpables de tinença il·lícita d'armes diversos militants de l'organització que va sembrar d'odi i terror els carrers d'Atenes.

El judici, que s'ha allargat més de cinc anys, suposa un pas històric per a Grècia. El partit fundat el 1980 va propulsar-se a les institucions i en l'espai públic en el marc de la crisi econòmica i social que va suposar l'aplicació dels plans d'austeritat de la troica després que el país es declarés en bancarrota el 2012.