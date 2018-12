El Congo manté la respiració en unes eleccions amb llargues cues i denúncies de frau

La República Democràtica del Congo conté la respiració un cop tancats els col·legis electorals en una jornada plena de tensió i en què han mort un policia i un jove que participava en una de les protestes per denunciar el frau del procés. Com era d'esperar i es temia, hi ha hagut errors en les màquines que validaven el vot electrònic i que s'estrenava com a mètode per agilitzar el recompte en un país que ocupa la superfície de dues quarts d'Europa i on 40 milions de persones estaven cridades als comicis per triar el successor de Joseph Kabila. Durant tota la jornada l'oposició al govern, que ha paralitzat durant dos anys la convocatòria prevista per al desembre del 2016, ha advertit de la tupinada.

Malgrat les dues víctimes mortals, la jornada s'ha desenvolupat amb aparent tranquil·litat a gairebé tot el país, i les agències internacionals tan sols assenyalen protestes aïllades, sempre amb l'exigència de demanar transparència i llibertat en un país en què no ha viscut cap transició política pacíficament i que ara confia que Kabila, que va heretar el poder del seu pare assassinat el 2011, abandoni la presidència sigui quin sigui el resultat.

Kabila ha estat un dels més matiners a l'hora de votar i ha subratllat la seva preocupació perquè les intenses pluges que es preveien durant tot el dia podrien fer caure la participació. El president sortint, que ha intentat allargar el seu mandat a un tercer amb un canvi de la Constitució rebutjat a les urnes, ha triat un candidat que li ha donat ja prou pistes que si guanya seguirà el seu llegat i les seves indicacions. Aquest és el problema, que a l'oficialista Ramazani Shadary, ex ministre de l'Interior que té vetada l'entrada la UE per orquestrar matances contra civils el 2017, les enquestes li auguren uns resultats més que modestos. Amb el 18% d'intenció de vot, segons el Grup de Recerca del Congo, el presidenciable quedaria en tercera posició, lluny del 44% que el sondeig li atorga a l'ex directiu de la petroliera Exxon Mobile, Martin Fayulu, que ha sabut canalitzar el descontentament i l'afartament d'un Kabila que ha fet i desfet en aquest país ric en tots els minerals necessaris per a la indústria dels productes electrònics.

540x306 Una dona amb un fals peto de la Junta Electoral davant de la cua de persones que s'han autoorganitzat per votar, a Beni / REUTERS Una dona amb un fals peto de la Junta Electoral davant de la cua de persones que s'han autoorganitzat per votar, a Beni / REUTERS

Per evitar incidir en la inestabilitat i la inseguretat o evitar la propagació de l'Ebola, el govern va ajornar fins el mes de març les votacions en tres regions de l'est del país, precisament, tres bastions tradicionalment anti-Kabila. No obstant, en alguns punts, la pròpia ciutadania ha desafiat l'ordre de l'autoritat electoral i ha organitzat una jornada electoral que no té cap validesa legal però demostra la voluntat de canvi entre bona part de l'electorat.

Durant el govern de Kabila, el Congo ha tingut un fort creixement econòmic gràcies a l'augment de la producció de minerals com el coure i el cobalt, que durant els anys de bonança econòmica global han tingut uns preus a l'alça. No obstant, les xifres macroeconòmiques no s'han traduït en una millora de les condicions de vida d'una població, com a tot l'Àfrica, bàsicament jove i en edat de treballar. La falta d'ocupació, la inestabilitat pels nombrosos conflictes que sembren la vasta geografia congolesa enfosqueix el futur per a milions de congolesos, que han començat a mobilitzar-se i organitzar-se a través de les xarxes socials.