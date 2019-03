Corea del Nord fa unes eleccions farsa per mostrar unitat

Corea del Nord va celebrar ahir eleccions a l’Assemblea Suprema del Poble, considerat el principal òrgan legislatiu del país, en un ambient marcat per la fracassada cimera amb els Estats Units i la possibilitat que el país pugui fer pròximament un nou assaig d’armes. En realitat, els comicis són purament una posada en escena, ja que només hi ha un candidat per a cadascun dels escons i tenen el suport del 100% dels electors, obligats a participar en aquesta votació. D’aquestes eleccions sortirà la renovació de l’Assemblea Suprema del Poble, presidida pel veterà Kim Yong-nam, de 91 anys i considerat el president cerimonial del país.

Incertesa amb Washington

Sobre els comicis legislatius plana el moment d’incertesa al voltant de la continuïtat del diàleg entre el règim de Kim Jong-un i la Casa Blanca de Donald Trump després que diferents imatges per satèl·lit revelessin activitat recent en instal·lacions de míssils nord-coreanes.

Sense que importin els resultats, alguns analistes consideren que Kim pretén amb els comicis enviar un missatge de cohesió nacional als ciutadans després de la fracassada cimera amb els nord-americans, celebrada a Hanoi al febrer i que suposava la segona trobada entre els dos líders després de dècades de rivalitats i enemistat manifesta entre els dos països.

Tot i les diferències mostrades en la trobada, les dues parts van concloure de manera amistosa la cita. Una tònica que podria canviar si Pyongyang portés ara a terme un nou assaig d’armes.