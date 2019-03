Corea del Nord retira el personal de l'oficina de diàleg amb Seül

Aquest divendres Corea del Nord ha retirat el personal de l'oficina d'enllaç entre les dues Corees, segons ha informat Seül. La decisió arriba setmanes després de la cimera entre el president dels Estats Units, Donald Trump i el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, que va fracassar al no arribar a un acord.

Aquesta oficina es va obrir el setembre del 2018 a la ciutat nord-coreana de Kaesong per materialitzar el desgel entre els dos països. El centre donava la possibilitat a Nord i Sud de comunicar-se periòdicament per primer cop des de la guerra que els va dividir i permetia un diàleg constant "24 hores, 365 dies", com va dir aleshores Chun Hae-sung, el viceministre d'Unificació de Corea del Sud. Fins a la creació d'aquest punt de trobada, els dos territoris s'havien comunicat amb línies telefòniques especials o fax, i sovint aquestes comunicacions es tallaven degut a les escalades de tensió.

Chun Hae-sung ha dit als periodistes que Corea del Nord havia "notificat al Sud que estaven fora de l'oficina d'enllaç". Segons explica Chun, la retirada s'havia produït "d'acord amb una ordre d'un comandament superior". Els treballadors nord-coreans de l'oficina han dit que "no els importa si [els sud-coreans] es queden a l'oficina de connexió o no", explica el viceministre. En aquest sentit, sembla possible que les relacions es puguin reprendre, ja que Pyongyang no ha expulsat l'equip de Corea del Sud del país, simplement s'ha retirat de l'oficina.

La ciutat de Kaesong és un símbol per a les dues corees. Quan van ser separades pels Estats Units i Rússia els últims dies de la Segona Guerra Mundial, la ciutat va quedar al Sud, però després de la Guerra de Corea (1950-53) i l'armistici, la frontera va canviar i el municipi va acabar del costat del Nord.