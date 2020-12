Confusió en la regulació dels vols a Espanya procedents del Regne Unit

La secretaria d'estat de Comunicació va anunciar dilluns que els vols d'entrada des del Regne Unit quedaven "suspesos", però la realitat és que els espanyols residents al Regne Unit i els britànics que viuen a Espanya sí que poden volar a un aeroport espanyol. La suspensió sí que és un fet, en canvi, a França, Alemanya o Bèlgica, que no permeten volar des del Regne Unit ni tan sols als seus ciutadans i també hi han prohibit la circulació de trens, cosa que està provocant la interrupció de les cadenes de subministrament, segons alerta la Comissió Europea. El consell de ministres espanyol ha aprovat aquest dimarts les restriccions, en vigor des d'avui a les 18 fins al 5 de gener a la mateixa hora. En concret, poden viatjar a Espanya, a més dels ciutadans amb nacionalitat espanyola i els residents britànics, els ciutadans andorrans o amb residència a Andorra.

Ho ha explicat la ministra portaveu, María Jesús Montero, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres als periodistes després de la confusió d'ahir dilluns. Ha comentat que les limitacions van en la línia de les recomanacions de la Comissió Europea, que demana als estats que no suspenguin els vols per garantir el retorn de persones i no haver de procedir a la repatriació i garantir la salut dels ciutadans. En concret, Brussel·les recomana una acció coordinada en les restriccions de moviments, tenint en compte que es desaconsellen els viatges no essencials, però que s'hauria de facilitar el trànsit.

Al mateix temps, es demana que es posin fi a les prohibicions de vols i trens, també per evitar la interrupció de la cadena de subministraments. Però Alemanya ha anunciat unilateralment aquest dimarts que ampliava les restriccions a tota circulació provinent de la Gran Bretanya (no des del Regne Unit, perquè Irlanda del Nord no hi és inclosa) fins al 6 de gener.

Fonts coneixedores admeten a l'ARA que hi ha hagut un problema de comunicació des del govern espanyol i que Madrid, un cop es va veure que dilluns no hi havia una decisió coordinada a escala europea, va optar per no suspendre els vols, perquè era una decisió "menys lesiva" per als afectats i per evitar les escenes d'espanyols atrapats a l'estranger que es van produir en el primer confinament, el març passat. Però mantenint els vols amb restriccions, en el fons el problema queda en mans de les decisions comercials de les companyies aèries.

Enric Botella, periodista de 29 anys resident a Londres, va volar a Barcelona dissabte, abans que Boris Johnson anunciés el confinament dur per la nova soca de coronavirus. Té bitllet de tornada per al 28 de desembre però no sap si la companyia el garantirà. "Quan vaig connectar el mòbil a l'aeroport tenia missatges d'amics que em preguntaven si havia arribat bé i no entenia res". No creu que tingui problemes administratius per tornar, perquè té permís de residència com a europeu que va haver de tramitar pel Brexit. "Si hi ha algun problema serà per viatjar si s'acaben cancel·lant els vols o el que sigui. Estic pendent del que decideixi la companyia".

De fet, la Moncloa es va esgrimir que prenia la decisió de manera coordinada amb Portugal, però Lisboa en cap cas va parlar de suspensió de vols, sinó de restricció als ciutadans estrangers. La companyia de referència portuguesa, TAP, ha continuat volant al país, si bé els ciutadans portuguesos no s'han lliurat del caos que es viu al Regne Unit amb llargues cues i múltiples cancel·lacions.

No viatjar per "responsabilitat"

Ramon Lamarca, gerent d'un servei del Royal Hospital de Londres, s'havia plantejat passar el Nadal a Catalunya venint-hi amb cotxe, perquè ja preveia dificultats als aeroports. Però finalment se n'ha desdit pel tancament de les fronteres franceses: "Amb la meva dona havíem pensat venir amb cotxe, per evitar els inconvenients d'última hora. Però dissabte França va tancar fronteres i, a més, hi ha un punt de responsabilitat, perquè pel que hem llegit aquesta soca britànica és molt infecciosa i em semblaria poc responsable viatjar. És una de les coses que es van fer malament a la primera onada i escampar soques d'altres països pot ser un desastre. La meva mare té 80 anys i no la vull sotmetre a cap risc, però al final és tota la població qui s'exposa. Aquest Nadal ens quedem a Londres".

També per responsabilitat Lola Moreno, programadora informàtica de 57 anys, ha decidit quedar-se aquest Nadal a Londres en lloc de viatjar a Almeria amb el seu marit i els dos fills. "No volem contagiar el virus als meus pares i a més és complicadíssim volar. No ens vam voler arriscar a comprar bitllets amb antelació perquè ja ens imaginàvem què passaria. I, a més, la meva família tampoc es reunirà perquè molts tenen feines essencials o estan en contacte amb criatures, i no volen portar el virus als pares", explica. A l'estiu ja va haver de suspendre el viatge que tenia planejat, amb bitllets i tot, per la imposició de la quarantena a les tornades des d'Espanya que d'un dia per l'altre va imposar el Regne Unit.