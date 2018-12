Crisi de govern a Bèlgica per la marxa dels nacionalistes

El discurs antiimmigració que cada vegada s’estén més arreu d’Europa ha trencat el govern de Bèlgica. Els nacionalistes flamencs de la Nova Aliança Flamenca (N-VA) van deixar el govern dissabte a la nit pel seu desacord amb la signatura del pacte mundial de l’ONU per a la protecció de migrants i refugiats. Ahir, el primer ministre belga, Charles Michel, va reorganitzar l’executiu, una coalició amb dos partits més, per intentar esgotar la legislatura, que acaba al maig.

Michel es va reunir amb el rei Felip de Bèlgica, que va acceptar la dimissió dels ministres i va nomenar els substituts entre els altres socis de coalició, però ara haurà de governar en minoria i buscar suports concrets al Parlament per a qualsevol iniciativa.

Tot i que el pacte de l’ONU “no és vinculant”, els nacionalistes flamencs, per boca del seu líder, Bart De Wever, el critiquen perquè creuen que dona nous drets a les persones migrants, a les quals acusen d’abusar dels sistemes públics de seguretat social. Però Michel s’ha mantingut ferm i finalment viatjarà avui a Marràqueix, on tindrà lloc la signatura oficial de ratificació. Ha preferit quedar-se en minoria al govern abans que situar-se al costat de països com els EUA, Hongria, Polònia, Àustria o Bulgària (entre d’altres), que han decidit no firmar l’acord pels mateixos motius que esgrimeix la N-VA.

Divendres, Michel ja va forçar una votació parlamentària sobre la qüestió per aïllar la N-VA, partit que dona suport a l’independentisme català. Michel es va veure reforçat per una majoria parlamentària alternativa i va deixar clar que signaria l’acord, cosa que precipitaria la sortida del govern dels nacionalistes.