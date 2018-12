Cuba aprova el text final de la seva nova Constitució i hi torna a incloure el terme 'comunisme'

El Parlament cubà ha aprovat aquest dissabte el text definitiu de la nova Constitució del país, que ara haurà de ser ratificat en un referèndum previst per al 24 de febrer. El text definitiu inclou el terme 'comunisme', que havia sigut eliminat al primer esborrany. Amb tot, reconeix la propietat privada i la necessitat d'inversió estrangera per al desenvolupament econòmic del país.

Els 583 diputats reunits en el segon i últim ple de l'any de l'Assemblea Nacional van donar el seu suport unànime al nou text, que ha de substituir la carta magna vigent que data del 1976 i que manté el governant Partit Comunista com la "força dirigent superior de la societat" i el comunisme com a aspiració.

"La llei fonamental que tot just hem aprovat referma el rumb socialista de la Revolució" i garanteix "més inclusió, justícia i igualtat social", va assegurar el president cubà, Miguel Díaz-Canel.

El text definitiu de la nova Constitució torna a incloure el terme 'comunisme' –que havia sigut eliminat del primer esborrany–, després que més de 1.800 cubans així ho sol·licitessin.

La nova carta magna estableix les figures del president de la República i de primer ministre, a més de reconèixer la propietat privada i la necessitat de la inversió estrangera per al desenvolupament econòmic de Cuba. Amb tot, hi ha una excepció: els diputats van aprovar un article que indica que "els mitjans de comunicació fonamentals no poden ser objecte de cap tipus de propietat que no sigui la socialista de tot el poble".

La comissió constitucional també ha eliminat del text definitiu el controvertit article que obria la porta al matrimoni homosexual a l'illa. El Parlament va acordar ajornar aquesta discussió almenys dos anys, quan sigui redactat el nou codi de família del país, que també serà sotmès a un referèndum. "Volem respectar totes les opinions", van afirmar els parlamentaris per justificar aquest ajornament.