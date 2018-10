França obre una investigació per la desaparició del president de la Interpol

França ha obert aquest divendres una investigació sobre la desaparició del president de la Interpol, Meng Hongwei, després que la setmana passada va anar a la Xina, d'on és originari. La dona de Meng ha denunciat que no té notícies d'ell des que va volar cap al país asiàtic el 29 de setembre passat. El cas està a càrrec de la Direcció Interregional de la Policia Judicial de Lió, ciutat on hi ha la seu de la Interpol.

Segons el mitjà xinès 'South China Morning Post' de Hong Kong, el responsable de la Interpol va ser arrestat tan bon punt va arribar a la Xina pels serveis disciplinaris del Partit Comunista, un òrgan policial en teoria encarregat de combatre casos de corrupció. Meng Hongwei era vicesecretari de seguretat a la Xina fins que el 2016 va ser escollit per presidir l'Organització Internacional de Policia Criminal en substitució de la francesa Mireille Ballestrazzi, cosa que el convertia en el primer xinès que ocupava aquest càrrec.

L'estratègia de Pequín

Les organitzacions en defensa dels drets humans van veure aquest moviment com una estratègia de Pequín per a situar un home de confiança al capdavant de la màxima organització policial del món. Human Rights Watch considera que el país comunista utilitza la Interpol per intimidar, detenir familiars de dissidents i acusar opositors al règim xinès que són a l'estranger. Amnistia Internacional ja va denunciar això mateix en el moment del nomenament de Meng com a responsable de la Interpol.

Aquesta organització ha fet una breu declaració dient que l'afer és competència de les autoritats franceses i xineses, i que els seus estatuts assumeixen el principi de neutralitat política en les seves actuacions. La Interpol està conformada per 192 països i ha assegurat que la seva activitat continuarà malgrat la suposada desaparició del seu president, perquè el pes operatiu de l'organització recau en el seu secretari general, l'alemany Jürgen Stock.