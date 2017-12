Desenes de milers de manifestants protesten als països musulmans contra la decisió de Trump

La resposta ha estat unànime. Aquest divendres, dia de descans als països musulmans, desenes de milers de persones han sortit al carrer al món islàmic per protestar contra la decisió del president nord-americà, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel. Hi ha hagut manifestacions a Egipte, Jordània, Iraq, Bahrain, Sudan, Tunis, i fins i tot també a països com el Iemen o l'Afganistan. L'anunci de Trump ha indignat tant, que les conseqüències van molt més enllà de les fronteres de Terra Santa.

"Amb l'ànima i la sang, no permetrem que Jerusalem marxi", "Jerusalem continuarà sent la capital eterna de Palestina i no d'Israel", o "Jerusalem per a nosaltres i no per als ocupants" han estat alguns dels lemes que s'han repetit durant les protestes. Els manifestants també han exigit que els seus respectius països tallin les relacions diplomàtiques amb els Estats Units i facin boicot comercial als productes nord-americans.

A Egipte i Jordània, que són els dos únics països que han signat un acord de pau amb Israel, els assistents a la protesta han demanat que es revoquin aquests pactes. En concret, al Caire, centenars de persones han participat en la manifestació dins i fora de la mesquita d'Al Azhar, la més emblemàtica del país i situada al centre històric de la ciutat.

A Khartum, la capital del Sudan, els manifestants han demanat que s'expulsi del país a l'encarregat de negocis nord-americà. I a Síria, milers de persones també han sortit al carrer a zones sota control opositor.

540x306 Manifestants criden lemes contra Trump en una protesta a Istanbul, a Turquia. / Osman Orsal / REUTERS Manifestants criden lemes contra Trump en una protesta a Istanbul, a Turquia. / Osman Orsal / REUTERS

La manifestació ha estat especialment multitudinària a Istanbul, a Turquia, on la marxa ha començat després de l'oració del divendres a la mesquita de Fatih, al centre històric de la ciutat. Una gran pancarta que deia "USA assassí, Trump terrorista" ha encapçalat la protesta. Més de deu mil persones hi han participat, tant homes com dones, però estrictament separats per sexes.

La manifestació l'ha organitzada IHH, una ONG turca d'ideologia islamista, segons informa l'agència Efe. Aquest col·lectiu és conegut per la seva feina humanitària dins i fora de Turquia, i pels seus projectes de suport a refugiats i desplaçats siris. El 2010, a més, aquesta associació va llogar el vaixell Mavi Marmara, el més gran de l'anomenada flota de la Llibertat que intentava trencar el bloqueig israelià a la franja de Gaza.

Diversos grups de l'esquerra turca també s'han manifestat aquest divendres, però la protesta més majoritària ha estat la convocada per la IHH.

540x306 Seguidors del partit Jamaat-e-Islami es manifesten a la ciutat de Karachi, al Pakistan. / Akhtar Soomro / REUTERS Seguidors del partit Jamaat-e-Islami es manifesten a la ciutat de Karachi, al Pakistan. / Akhtar Soomro / REUTERS

Milers de persones també s'han manifestat a les principals ciutats del Pakistan. La protesta més multitudinària ha tingut lloc a la localitat de Lahore, a l'est del país, on diversos centenars de persones de Jamaat-e-Islami, el partit religiós més important del Pakistan, s'han aplegat al voltant del consolat nord-americà. "Abaix Amèrica!" i "abaix Israel!" són algunes de les consignes que han cridat els manifestants.

El líder de Jamaat-e-Islami, el senador Siraj-ul-Haq, ha assegurat que la decisió nord-americana podria envoltar el món "de flames de guerra", i ha advertit també que els Estats Units estan jugant "amb foc".