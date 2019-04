Després del cicló 'Idai', la fam i les malalties

Després del cicló, les infeccions i la fam. Dues setmanes després que l''Idai' escombrés una enorme faixa de terra a Zimbàbue, Malawi i Moçambic, els supervivents batallen ara amb el risc de la fam i de la propagació del còlera en mig d'un panorama desolador amb hectàrees i hectàrees de terreny productiu sota les aigües i, mentre s'han deixat de buscar víctimes. Les xifres oficials de mort superen els 700 entre tots tres països.

El moçambiquès Fulai Joaquim té prou menjar per alimentar els seus 10 fills durant una setmana, potser dos. Després, diu, està a les mans de Déu. El cicló es va endur la collita de mandioca i en els camps ja no queda ni rastre del conreu. "Hem plorat molt", explica aquest home de 45 anys a l'agència Reuters mentre passeja per les restes de la seva propietat, ara convertida en un gran fangar. "Tothom té gana", certifica.

Dona de menjar els supervivents és el gran objectiu de les autoritats. Només a Moçambic hi ha 700.000 hectàrees de conreus sota les aigües o inservibles per a la pròxima temporada. La xifra suposa 70 vegades més que la superfície que ocupa la ciutat de Barcelona.

Centenars de comunitats rurals ho han perdut tot: cases, escoles i camps, a banda de les vides humanes i de la pèrdua del bestiar en una economia de subsistència i amb índexs de nutrició de la població més que baixos. El cicló es va presentar un mes abans de la principal collita de blat de moro de l'any,

El Programa d'Aliments de l'ONU ha arribat ja a 200.000 moçambiquesos però s'espera que l'ajuda augmenti fins el milió de persones en els pròxims dies. Per a la majoria de damnificats, aquesta ajuda és l'única alternativa per sobreviure. Les ONG humanitàries fan constants crides per obtenir donacions econòmiques amb què fer front a l'emergència.

Sense collites, els preus dels conreus es multiplicaran fins fer-los inaccessibles per a les butxaques d'una població empobrida. Les importacions de blat de moro, per exemple, es duplicaran a Moçambic, adverteix Wandile Sihlobo, economista de l’associació sud-africana d’indústria agrària, Agbiz.

651x366 Residents de la zona de Beira esperant el repartiment de l'ajuda / ZOHRA BENSEMRA / REUTERS Residents de la zona de Beira esperant el repartiment de l'ajuda / ZOHRA BENSEMRA / REUTERS

Un sac de 25 quilos de farina de blat de moro que es venia per a 850 meticais [10 euros] abans que el cicló supera ara els 1.200 meticais, segons els residents. Diniz Jeronimo, de 28 anys, i la seva família de cinc persones només tenen un plat de pasta per compartir.

Els seus cultius van ser devastats. Igual que la majoria de la comunitat, els ingressos de la família procedeixen de la venda de carbó vegetal, que triga set dies a fer però la producció també s'ha perdut.

Mentre, el còlera, malaltia bacteriana propiciada per aigües estancades i no potables, s'ha disparat aquest cap de setmana a Beira i localitats veïnes, a la costa de Moçambic i considerada la 'zona zero' de l''Idai'. En aquesta regió ja hi ha 517 persones hospitalitzades.