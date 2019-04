Detecten per primer cop un terratrèmol a Mart

La sonda InSight de la NASA ha detectat el que els científics consideren el primer sisme que s'ha registrat mai al planeta Mart i que la mateixa NASA ha batejat com a 'marttrèmol' ('marsquake'). És el primer cop que es detecta un moviment sísmic en un planeta que no sigui la Terra.

El 'marttrèmol' es va registrar el 6 d'abril i va tenir una magnitud de 2,5, segons ha informat la NASA al seu web. "Hem estat recollint només soroll, fins ara, però aquest primer esdeveniment enceta oficialment un nou camp d'estudi: la sismologia marciana!", ha dit Bruce Banerdt, el principal investigador del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a Pasadena, Califòrnia.

La sonda InSight porta una mica més de quatre mesos a Mart i va registrar el primer sisme en el seu dia (o sol) número 128 sobre la superfície del Planeta Vermell. El moviment va ser massa petit per proveir de prou dades sobre l'interior del planeta, que és un dels principals objectius de la missió.

Segons ha pogut comprovar fins ara la sonda nord-americana, el planeta Mart és molt tranquil i silenciós al seu interior, sobretot en comparació amb la Terra. Un sisme de la magnitud del que s'ha detectat a Mart hauria passat gairebé desapercebut als sismògrafs del sud de Califòrnia a causa del soroll incessant de tremolors i cruixits que s'hi registra cada dia, segons els científics de la NASA.

També es van registrar moviments sísmics a la Lluna durant les exploracions de les missions Apol·lo als anys 70. Ni la Lluna ni Mart no tenen plaques tectòniques, com les que produeixen els terratrèmols al nostre planeta. En aquests dos casos, el sisme es produeix per un procés de refredament i contracció que genera estrès i que amb el temps pot acabar trencant l'escorça.

La sonda de la NASA, que va arribar a Mart el 19 de desembre del 2018, va detectar també senyals sísmics el 14 de març, el 10 d'abril i l'11 d'abril, però eren senyals molt més febles que el del 6 d'abril i d'un origen massa ambigu per considerar-ho un sisme. L'equip de científics continua intentant esbrinar les causes d'aquests petits senyals, però el registre del dia 128 de la nau a Mart sí que ha estat considerat com una fita per a la missió.

"Hem estat esperant durant mesos un senyal com aquest. Finalment tenim proves que Mart és sísmicament actiu. Estem desitjant poder compartir els resultats un cop haguem analitzat bé totes les dades", diu Philippe Lognonné, investigador de l'equip des de l'Institut de Física del Globus de París (IPGP).