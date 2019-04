Detenen dos joves per la mort d'una periodista a Derry

Dos joves han estat detinguts com a possibles sospitosos de la mort de la periodista d’investigació i escriptora Lyra McKee, de 29 anys, durant els disturbis de dijous a la nit a la ciutat fronterera de Derry, segons han informat aquest dissabte fonts de la policia d'Irlanda del Nord.

Els detinguts, de 18 i 19 anys, han estat arrestats en virtut de la legislació antiterrorista, i han estat traslladats a una comissaria de Belfast, on estan sent interrogats.

Lyra McKee va ser abatuda d'un tret per un pistoler emmascarat que disparava indiscriminadament contra un cotxe dels efectius de la policia nord-irlandesa mentre membres del cos duien a terme una operació de recerca d’armes i explosius a la zona de Creggan, a l'est de Derry. La reportera era al costat del cotxe policial gravant imatges amb el seu telèfon mòbil.

Els agents que investiguen la mort de la periodista han divulgat aquest dissabte un vídeo del tiroteig amb l'esperança que la ciutadania pugui ajudar a localitzar els autors. Les imatges, captades per les càmeres de seguretat de la zona, mostren els últims moments de vida de la reportera. També s'hi veu un home emmascarat amb una pistola que sembla disparar en direcció a la policia.

La policia va atribuir la responsabilitat de l’assassinat al Nou IRA, un grup dissident republicà que ha estat actiu a Derry des del 2012 i que és resultat de la unió de diferents organitzacions que s'oposen al procés de pau, entre d’altres, l’IRA Autèntic.

Durant els disturbis es van llançar més de 50 còctels Molotov i es van cremar dos cotxes policials. Els agents duien a terme una operació per confiscar armes de foc. La policia d'Irlanda del Nord tenia informació dels serveis d'intel·ligència que apuntava a un presumpte complot per part de dissidents republicans per, suposadament, atemptar contra aquest cos durant el cap de setmana.

Lyra McKee era un referent per a la comunitat gai d'Irlanda del Nord per la seva tasca com a activista pels drets d'aquest col·lectiu i treballava actualment com a editora del portal digital Mediagazer, especialitzat en informació sobre la indústria dels mitjans de comunicació.