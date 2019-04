Detingut l'expresident peruà Kuczynski per corrupció en el cas Odebrecht

L' expresident del Perú Pedro Pablo Kuczynski ha sigut detingut arran de presumptes vincles amb la xarxa de corrupció creada per l'empresa brasilera Odebrecht al país. Kuczynski, de 80 anys, és el segon exgovernant peruà esquitxat i arrestat per les autoritats per aquest cas, després d'Ollanta Humala.

Kuczynski ha sigut detingut aquest dijous a la matinada a casa seva, al districte de San Isidro. Efectius de la Policia Nacional del Perú, en compliment d' una ordre judicial demanada pel fiscal José Domingo Pérez per delictes de corrupció de funcionaris i blanqueig d'actius, l'han traslladat a la seu de l'Institut de Medicina Legal a Lima. Després de la revisió mèdica, l'han portat a la prefectura de la Policia Nacional, on haurà de complir 10 dies de detenció preliminar.

L'ordre de detenció, dictada pel jutge Jorge Luis Chávez, inclou la seva exsecretària Gloria Kisic i el seu conductor José Luis Bernaola. A més a més, també comporta un escorcoll als seus domicilis i oficines per trobar documentació relacionada amb la investigació.

Un gran escàndol

El fiscal Pérez és l'encarregat d'investigar la gran trama de suborns dissenyada per Odebrecht per aconseguir l'adjudicació d'obres d'infraestructures durant els governs d'Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) i Ollanta Humala (2011-2016).

Les investigacions contra Kuczynski, doncs, fan referència a la seva suposada participació, com a primer ministre i titular d'Economia al govern de Toledo, en els contractes de concessió per a la construcció de dos trams de la Carretera Interoceànica i en el projecte d'irrigació d'Olmos, pels quals es creu que hi va haver diverses operacions de suborn.

Les sospites de la fiscalia contra l'expresident apunten a les transferències econòmiques que les empreses d'Odebrecht haurien fet a comptes d'assessoria financera de Kuczynski, durant i després del seu pas pel govern de Toledo.

Hoy recibí la disposición del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por diez días.

Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales.

Nunca rehuí de la justicia.(1/2) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 10 de abril de 2019

Mentre era traslladat a les oficines de la policia, Kuczynski ha tingut temps per publicar un missatge al seu compte de Twitter.

"És un moment molt dur per a mi però l'afrontaré amb l'enteresa de qui només va tenir el desig de tenir un país millor", ha dit, i ha volgut deixar clar que mai ha fugit de la justícia i que sempre ha col·laborat amb totes les investigacions i ha assistit a totes les citacions de les autoritats judicials.