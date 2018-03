Dimiteix el president del Perú per evitar la seva destitució

El president del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha presentat aquest dimecres la seva renúncia al càrrec després que es filtressin uns vídeos on es veu els seus aliats intentant comprar vots als diputats de l'oposició per evitar la seva destitució.



Kuczynski, de 79 anys, havia d'enfrontar demà dijous al Parlament la seva segona moció de censura, després de superar-ne una al desembre. Aquest cop, però, alguns membres del seu mateix partit i fins i tot del govern l'havien convidat a fer un pas al costat, i molts donaven per fet que seria destituït.



El líder peruà havia assumit la presidència del país el 28 de juliol de 2016, però des de llavors s'ha vist implicat en diverses polèmiques com la seva implicació en el cas de corrupció Odebrecht i la seva decisió d' indultar a l'expresident peruà Alberto Fujimori, que han desembocat en la dimissió de diversos membres del seu govern en els últims mesos.



Ha estat precisament la guerra oberta entre els dos fills de Fujimori, Keiko i Kenji, el que ha acabant fent caure Kuczynski, ja que ha estat Keiko qui ha filtrat les imatges del seu germà, Kenji, intentant convèncer congressistes de l'oposició perquè demà dijous votessin a favor del president peruà a canvi de la concessió d'obres a les seves províncies.

Segons fixa la Constitució, el president haurà de ser substituït ara pel seu vicepresident, Martín Vizcarra, que és també l'actual ambaixador peruà al Canadà, informa Efe.