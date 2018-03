Dimiteix el cap de l'equip d'advocats de Trump en la investigació sobre Rússia

L'advocat personal de Donald Trump, John Dowd, ha dimitit aquest dijous com a cap de l'equip legal que porta la investigació oberta pel fiscal especial, Robert Mueller, sobre la suposada col·lusió entre Rússia i la campanya de Trump per a les eleccions del 2016.

La dimissió de Dowd arriba cinc dies després que es contractés nou personal per a l'equip legal, entre ells Joseph DiGenova, un comentarista televisiu i antic fiscal dels Estats Units que ha denunciat la investigació de Mueller com un intent de l'FBI i el Departament de Justícia d'incriminar el president.

També arriba després d'unes declaracions del mateix Dowd, dissabte passat, en que va suggerir que s'acomiadés a Mueller per posar fi a la investigació sobre la trama russa.

Divendres passat, el fiscal general Jeff Sessions va acomiadar el subdirector de l'FBI, Andrew McCabe. davant d'aquesta informació, Dowd va dir al 'Daily Best' que esperava que el sotsfiscal general, Rod Rosenstein, responsable directe de Mueller, seguís "el brillant i valent exemple" de Sessions per "tancar" la investigació sobre la trama russa, que assegurava que és "una fabricació de l'antic jefe de McCabe, James Comey (que va ser acomiadat per Trump com a director de l'FBI).

Dowd primer va dir que parlava en nom del president, però després se'n va desdir i va dir que parlava a títol personal, però que el president Trump "no tenia cap problema" amb les seves paraules.

En tot cas, segons admeten algunes fonts al 'The Guardian', Dowd havia perdut ja la confiança de Trump. A més, segons el mateix diari, Dowd havia aconsellat a Trump en diverses ocasions que no es reuneixi amb Mueller, cosa que el president sí que vol fer.