Almenys 13 morts en un tiroteig en un bar de Califòrnia

Almenys 12 persones han mort en un tiroteig en un bar de la localitat californiana de Thousand Oaks, segons informen aquest dijous mitjans nord-americans. L'autor del tiroteig ha mort abatut pels trets de la policia, segons Reuters. Entre les víctimes hi ha un sotscap del departament de policia.

Segons el departament de bombers del comtat de Ventura, "s'ha enviat un gran nombre d'ambulàncies" a la zona del tiroteig, que ha tingut lloc al bar Borderline cap a les 23.20 en hora local (8.20 en hora catalana), ha indicat la CNN.

"L'incident continua actiu. No podem considerar que la situació estigui sota control", ha dit el capità Garo Kuredjian, abans d'afegir que l'atacant encara podria ser viu dins del local, segons diversos mitjans locals.

Un testimoni ha dit a la filial local de la cadena ABC que ha vist com un home sospitós, amb barba i barret, llançava una granada de fum i atacava un vigilant de seguretat, abans de disparar indiscriminadament.

THOUSAND OAKS UPDATE:

-Scene is still active, no confirmation that gunman is in custody.

-AIR7HD showed at least one body - not moving - outside a window at the Borderline Bar & Grill (death not confirmed)

-At least six injured, including sheriff's deputy - no word on conditions. pic.twitter.com/7m3sh0OAFk