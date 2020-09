Noves acusacions d'assetjament sexual contra Trump a 45 dies de les eleccions

Una exmodel nord-americana de 48 anys, Amy Dorris, ha acusat aquest dijous obertament el president dels Estats Units, Donald Trump, d'haver-la assetjat sexualment, haver-li deixat una sensació "malaltissa" i haver-la fet sentir com si l'hagués "violada". Els fets es remunten a més de dues dècades enrere, però. El presumpte atac va tenir lloc el 5 de setembre del 1997 a Nova York, durant la celebració de l'Open de tenis dels Estats Units, en un bany de les dependències de la llotja VIP que el magnat tenia al recinte on es disputava el torneig.

En una entrevista exclusiva amb The Guardian, Dorris assegura que Trump li va ficar la llengua a la boca, la va grapejar violentament per tot el cos i la va agafar d'una manera que no podia desfer-se'n. "Senzillament va [besar-me] ficant-me la llengua a la boca mentre jo intentava apartar-lo. Aleshores va ser quan em va agafar encara amb més força i em va grapejar amb les mans per tot arreu: al cul, als pits, a l’esquena, per tot arreu. Estava a les seves mans i no me'n podia desfer. No sé com en dius, quan fiques la llengua a la boca d'algú. Però la vaig apartar amb les dents. L’empenyia enrere. Crec que li devia fer mal a la llengua". Representants legals del president han refusat la veracitat de la història i han recordat que Dorris mai no va presentar cap reclamació, i han suggerit que la proximitat de les eleccions presidencials podrien indicar motivacions polítiques en la seva denúncia.

No és el primer cop que l'actitud violenta i ofensiva de Donald Trump contra les dones taca la seva ja prou malmesa honorabilitat, tot i que no li ha passat factura electoral. Durant l'anterior campanya presidencial, el 2016, es van divulgar uns comentaris extremadament grollers de l'ara president de la primera potència mundial contra les dones: " Quan ets una estrella et deixen fer el que vulguis. Agafar-les pel cony", deia el vídeo que va aconseguir el diari The Washington Post.

651x366 Dorris amb Donald Trump a l'Open dels Estats Units el 1997 Dorris amb Donald Trump a l'Open dels Estats Units el 1997

Dorris, que actualment viu a Florida, ha facilitat a The Guardian proves gràfiques que demostren que es va trobar amb Trump en aquelles dates: entre altres, a més de la seva entrada per al US Open, hi ha sis fotografies en què se la veu amb el llavors promotor immobiliari. Trump tenia llavors 51 anys i estava casat amb la seva segona dona, Marla Maples. Dorris en tenia 24.

De viatge amb el nòvio

Dorris va assistir a la llotja VIP de Trump en companyia de qui llavors era el seu nòvio, Jason Binn, fundador de diverses revistes de moda i amic de l'actual president nord-americà.

El relat de la suposada agressió de Trump també ha sigut corroborat per diverses persones a qui Dorris va confiar l'incident en aquells moments i també amb posterioritat. Entre altres, la seva mare i una amiga de Nova York, a les quals va trucar immediatament després del presumpte incident, així com un terapeuta i amics amb qui va parlar en anys posteriors. Dorris, mare de dues filles bessones, assegura que es va plantejar parlar públicament sobre l'incident el 2016, quan altres dones van fer públiques acusacions semblants contra l'aleshores candidat republicà, però va decidir no fer-ho en part perquè pensava que podria perjudicar la seva família. Si ara finalment ha decidit parlar públicament és perquè les seves filles no hagin de passar per un atac semblant, ha dit: "Estic farta que se'n surti. Estic farta de callar. És una mena de catarsi. Només vull treure-ho. I vull que la gent sàpiga que aquest és l’home, aquest és el nostre president. Aquest és el tipus de coses que fa, i és inacceptable".