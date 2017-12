Dos óssos polars famolencs irrompen en un aeroport d'Alaska

Els aeroports acostumen a preocupar-se per controlar que els animals no que puguin esmunyir-se dins les seves pistes d'aterratge o espai aeri, però normalment han de bregar amb aus o algun conill. En el cas de l'aeroport de Barrow, al nord d'Alaska, els animals interceptats van ser dijous passat ben diferents.

Dos exemplars joves d'ós polar van irrompre a la gelada pista del Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport amb intenció de trobar menjar. Els animals van ser trobats per Scott Babcock, un treballador de l'aeroport que es trobava inspeccionant les pistes amb el seu cotxe. Babcock, que va enregistrar en vídeo tota l'escena, va espantar els óssos amb els fars del seu tot terreny i els va acompanyar fins als límits de les instal·lacions.

Aquest tipus d'albiraments no són estranys en aquelles latituds, però sí ho és que es gravi tot. Les imatges, a més, arriben poc després del dramàtic vídeo del National Geographic en què s'observa un famolenc ós polar a punt de morir a les illes Baffin. Aquest curt, convertit ja en un fenomen viral, ha elevat la preocupació sobre el canvi climàtic i els seus efectes en la vida silvestre.

En el cas dels óssos d'Alaska, no es té constància que estiguessin en mal estat de salut; tot i que els treballadors de l'aeroport reconeixen que no són els primers óssos que s'apropen a les instal·lacions a buscar menjar. "Si poden trobar restes per terra, és molt més fàcil menjar-se-les que caçar una foca", explica a la CBS Scott Babcock.