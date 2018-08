Dos avis fugen d'una residència per anar al festival de 'metal' més gran del món

La desaparició de dos avis d'una residència d'Alemanya ha fet anar de corcoll el personal del centre i la policia local. El dispositiu de recerca es va posar en marxa quan una de les treballadores va avisar que s'havien escapat. Finalment, els van trobar a les tres de la matinada al Wacken Open Air, el festival de 'metal' més gran del món, que se celebra a la localitat de Wacken, a Schlewig-Holstein (Alemanya).

