Anar a dormir amb la panxa buida

Dos terços dels veneçolans asseguren que se’n van a dormir sense haver menjat prou per calmar la gana. La precària situació econòmica que travessa el país, paradoxalment la gran reserva petroliera del planeta, està afectant la qualitat de vida i la salut de la immensa majoria de la població, segons revela l’enquesta anual que fan les universitats Católica Andrés Bello, Central i Simón Bolívar per analitzar factors com la pobresa, l’alimentació i l’estat de salut de la ciutadania. L’ONU alerta que un milió dels 31 milions de veneçolans pateix malnutrició i denuncia la falta crònica de medicaments bàsics per tractar les patologia més simples, així com elements per a les teràpies de crònics, tan vitals com els filtres de l’hemodiàlisi.

Segons aquesta enquesta, l’any passat el 64% dels veneçolans van perdre 11 quilos de mitjana, tres mes respecte als quilos que es van aprimar el 2016. Només dos de cada 10 afirmen que els ingressos familiars són suficients per omplir la nevera i fins i tot la falta de pressupost ha obligat a saltar-se àpats o reduir les racions. La resta, al voltant del 80%, admet que la crisi l’ha colpejat de tal manera que ha hagut de canviar els seus hàbits alimentaris. En els últims tres anys, per exemple, el consum de pollastre, carns o hortalisses ha caigut a la meitat, mentre que el de tubercles -bàsicament la iuca- s’ha disparat al 66% respecte al 9% del 2014. La dieta es complementa amb més proporció d’arròs, blat i farina de blat de moro i queden en un segon pla els aliments que aporten proteïnes, ferro o vitamines essencials.

Els autors de l’estudi també subratllen que la crisi està afectant la salut de la població, que està perdent prestacions i cobertura sanitària. Així, el 68% dels ciutadans afirmen que no tenen cap assegurança mèdica. Una de les pitjors parts del deteriorament del sistema sanitari se l’endú el servei maternoinfantil, cosa que ha fet que moltes dones no passin tots els exàmens durant la gestació o que s’hagi alterat la dinàmica de control d’embarassos no desitjats. Pel que fa a la pobresa, el 87% dels veneçolans malviuen amb pobresa total, el doble que fa tres anys. La hiperinflació de rècord que es manté mes rere mes encara fa més difícil sanejar les economies domèstiques.