Els EUA i Mèxic arriben a un acord comercial al marge del Canadà

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns un acord amb Mèxic per renegociar el Tractat de Lliure Comerç Nord-americà (NAFTA), en vigor des del 1994, al qual espera que se sumi "aviat" el Canadà. "És un gran dia per al comerç. És un gran dia per al nostre país", ha dit Trump al Despatx Oval de la Casa Blanca, abans de conversar per telèfon amb el seu homòleg mexicà, Enrique Peña Nieto, i confirmar que havien aconseguit tancar les converses bilaterals després de setmanes d'intenses negociacions.

A big deal looking good with Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2018

Trump també ha donat per mort el "NAFTA", al que ha passat a anomenar com a "acord comercial entre els EUA i Mèxic". El president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, ha parlat amb el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, per ressaltar la "importància de la seva reincorporació al procés" de negociació, davant l'anunci d'un acord entre el país llatinoamericà i els Estats Units.

Un alt funcionari de comerç nord-americà ha explicat que espera que les negociacions amb el Canadà comencin de manera imminent i s'arribi a un acord abans de divendres. Si no és així, el president Trump els ha advertit que podria imposar aranzels a les importacions canadenques.



Per la seva banda el govern canadenc ha anunciat que només signarà un nou acord comercial amb els EUA i Mèxic si "és bo" per al Canadà. "Només signarem un nou "NAFTA" que sigui bo per a Canadà i bo per a la classe mitjana", ha afirmat un portaveu de la ministra d'Afers Exteriors canadenca, Chrystia Freeland, en un comunicat.

Aquest acord significa una important victòria per a Trump en una guerra comercial que ha començat amb països de tot el món, incloent-hi Mèxic, el Canadà, la Unió Europea i la Xina. Tot i així, l'acord preliminar entre els Estats Units i Mèxic queda molt per sota de la revisió real del NAFTA. L'acord preliminar encara exclou el Canadà, que també és part del tractat però ha estat absent de les converses celebrades a Washington durant les últimes setmanes. L'acord amb Mèxic se centra en les normes que regeixen la indústria de l'automòbil i resol una gran font de conflicte, però es deixen de banda altres problemes polèmics que afecten els tres països.