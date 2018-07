Els EUA volen concretar com es desarmarà Corea del Nord

La pressió creix cada cop més sobre el secretari d’Estat dels EUA, Mike Pompeo, perquè arrenqui algun compromís concret a Corea del Nord per posar en marxa el procés de desnuclearització del règim. Pompeo va sortir ahir dels Estats Units per iniciar una gira asiàtica que té com a primera parada -i més important- Pyongyang, la capital de Corea del Nord. Hi serà fins dissabte, per visitar després el Japó, el Vietnam, els Emirats Àrabs Units i Bèlgica.

És la tercera vegada que visita el país per reunir-se amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, però la primera després de la històrica trobada entre el president dels EUA, Donald Trump, i Kim Jong-un. En la declaració signada en aquella cimera, Kim Jong-un es va comprometre a “treballar per la desnuclearització” de la península coreana, una promesa massa vaga que Pompeo pretén concretar ara en el full de ruta per al desarmament nuclear nord-coreà.

Però les perspectives no són les millors. Des de la cimera entre els dos líders del 12 de juny passat, el règim nord-coreà no només no ha pres cap mesura concreta per desmantellar el seu arsenal nuclear, sinó que, al contrari, sembla que està fent passos per reforçar-lo. Imatges de satèl·lit fetes públiques fa uns dies demostren que en les últimes setmanes Pyongyang ha avançat molt en la construcció d’un centre de recerca nuclear a Yongbyon, segons 38 North, la web d’anàlisi especialitzada en Corea del Nord. Kim Jong-un va visitar aquest centre l’agost de l’any passat i va ser fotografiat davant d’un quadre que mostrava els plànols dels edificis que s’hi construirien. Una construcció que no ha quedat aturada amb les negociacions, sinó que, al contrari, s’ha aixecat principalment entre maig i juny.

Aquests moviments, sumats a anteriors experiències negociadores en què Pyongyang va incomplir els seus compromisos, generen molts dubtes sobre les intencions reals de Kim Jong-un de tirar endavant la promesa “desnuclearització”. Però en lloc de reaccionar amb “foc i fúria” -la ja famosa amenaça de Trump a Kim Jong-un l’any passat, en plena escalada de tensió-, aquest cop la Casa Blanca ha decidit abaixar el to. En els últims dies, de fet, el llenguatge del govern nord-americà ha canviat i la demanda que fins ara es reiterava de “desnuclearització completa, verificable i irreversible” (CVID, sigles en anglès) s’ha transformat en “desnuclearització final i completament verificada, com va acordar el líder Kim”. Un llenguatge suavitzat seguint els consells de Corea del Sud, partidària d’una negociació més progressiva i pacient que la que plantejava en un primer moment els Estats Units.

Però tot i la paciència, a Pompeo se li esgota el temps per presentar algun avenç concret en aquestes negociacions, i suposaria un fracàs important si demà marxa de Pyongyang sense cap compromís concret de Kim Jong-un.