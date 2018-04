Els EUA “respondran sense pressa” a l’atac químic a Síria

Les tensions entre els Estats Units i Rússia continuen pujant de to a uns nivells que no es recorden des de fa dècades. La guerra de Síria i l’últim presumpte atac químic contra la població podrien provocar “una escalada militar total”, va alertar ahir el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, en una sessió del Consell de Seguretat sobre la situació al Pròxim Orient. “La Guerra Freda ha tornat amb venjança”, va subratllar, i va instar les potències a actuar “amb responsabilitat”, ja que considera que “no hi ha una solució militar al conflicte”. En els últims dos dies els Estats Units han rebaixat el seu bel·licisme. La seva ambaixadora a l’ONU, Nikki Haley, va assegurar que el seu país creu que cal respondre a l’ús d’armes químiques, però va afegir: “La decisió sobre una reacció militar no s’ha de prendre amb presses perquè si no ens equivocaríem”. “No podem deixar que les armes químiques es converteixin en una cosa normal”, va dir. “En algun moment s’ha de fer alguna cosa [...]. En algun moment s’ha de dir prou”.

Intercanvi d’acusacions

La diplomàtica nord-americana també va assegurar que tant el seu país com França i el Regne Unit tenen proves sobre l’atac químic a Duma -que va deixar més de 70 morts i centenars de ferits- i de l’autoria del règim de Baixar al-Assad. I que el Pentàgon ha calculat que Damasc ha utilitzat armes químiques “com a mínim 50 cops”.

Haley també va acusar Rússia de bloquejar qualsevol acció de les Nacions Unides per frenar l’ús de les armes químiques per part del seu aliat de Síria. “Rússia es pot queixar tant com vulgui de notícies falses, però ningú compra les seves mentides i encobriments”, va dir.

Minuts abans, l’ambaixador rus davant l’ONU, Vassili Nebenzia, havia assegurat que l’atac químic a Síria havia sigut “un muntatge”. A més, va acusar Occident, i expressament el Regne Unit, de fabricar el bombardeig químic com a pretext per aconseguir un canvi de règim a Damasc. “Per què estan fent estralls al Pròxim Orient?”, va preguntar el diplomàtic rus, que el dia anterior va advertir del risc d’una guerra entre el seu país i els Estats Units si Washington decideix atacar Síria.

La representant britànica, Karen Pierce, va negar categòricament les acusacions russes. “És una mentida descarada. És una de les pitjors notícies falses que hem vist de la maquinària propagandística russa”, va assenyalar. La relació entre Londres i Moscou s’ha deteriorat pel cas de l’intent d’assassinat de Rússia del seu exespia Serguei Skripal i la seva filla.

Investigació internacional

Un equip d’experts de l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) arribarà avui a Síria per investigar l’atac -el primer va arribar fa uns dies-. No se sap si el govern de Trump i els seus aliats esperaran les seves conclusions per decidir si ataquen Síria.

El règim d’Al-Assad ha arribat a “un punt de no retorn” davant del qual només hi ha lloc per a una resposta “contundent” i “unida”, va afirmar l’ambaixador francès, François Delattre. França, va afegir, està disposada a “assumir la seva responsabilitat” per posar fi a “una amenaça intolerable per a la seguretat col·lectiva”. Però després d’una setmana d’amenaces de Trump, el tipus de resposta, i el seu abast, continua sent una incògnita.

“El president nord-americà actua com un cap de la màfia”

“És un mentider congènit, buit d’emocions i deslligat de la veritat”. D’aquesta manera l’exdirector de l’FBI James Comey descriu el president nord-americà, Donald Trump, en un llibre de memòries que sortirà a la venda als Estats Units la setmana que ve, però del qual la premsa del país ja n’ha publicat alguns fragments. L’obra, titulada A higher loyalty [Una lleialtat més gran], detalla al llarg de 304 pàgines afers tan escabrosos com el fet que Trump va contractar suposadament diverses prostitutes russes l’any 2013 i els va ordenar orinar al matalàs de la suite de l’hotel Ritz Carlton on Barack i Michelle Obama s’havien allotjat durant una visita a Moscou. Així ho assegura l’informe no contrastat d’un espia britànic.

James Comey -que va ser acomiadat per Trump quatre mesos després que arribés a la Casa Blanca, convertint-se en el segon director de l’FBI cessat en tota la història d’aquesta agència d’intel·ligència- també acusa Trump de “falta d’ètica i egocentrisme” i d’actuar com “un cap de la màfia”.

El president nord-americà va replicar ahir mateix que Comey és un “delator i un mentider provat”, i que hauria de ser processat per la justícia per “haver filtrat informació classificada”.