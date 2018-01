Els EUA, cada vegada més a prop d'un tancament governamental

Amb la pressió dels demòcrates al Senat, el Congrés dels Estats Units està cada vegada més a prop de provocar un tancament parcial del govern federal, davant la falta de consens entre els dos partits per aconseguir una llei pressupostària que impedeixi que els fons expirin a la mitjanit d'aquest divendres.

La Cambra Baixa ja ha aprovat amb 230 vots a favor i 197 en contra els fons per finançar el Govern fins al febrer, però encara falta el vistiplau del Senat. Segons han indicat fonts de la cambra alta a Efe, els demòcrates del Senat diuen que tenen els vots suficients per bloquejar la proposta pressupostària republicana aprovada per la cambra baixa, fet que provocaria el temut 'shut down'.

L'acord migratori, que va fregar l'èxit la setmana passada, és el principal escull per a l'aprovació dels pressupostos per part dels demòcrates. Els republicans no hi han inclòs les principals demandes dels seus rivals, entre les quals hi ha una solució definitiva per als joves indocumentats coneguts com a 'dreamers' (somiadors). Les negociacions van saltar enlaire després d'una reunió amb el president Donald Trump, fet que va augmentar la tensió entre demòcrates i republicans.

Immigració i sanitat, obstacles per a l'acord

El pacte bipartidista resultant de les negociacions de la setmana passada compleix, en principi, amb els requisits plantejats per Donald Trump, entre els quals hi ha una solució per als "somiadors", més inversió en seguretat fronterera, la fi de la "loteria de visats" i no promoure "la immigració en cadena" mitjançant la reagrupació familiar. El text aprovat a la cambra baixa que rebutgen els demòcrates del Senat finançaria el govern fins al 16 de febrer, més 6 anys dels fons per al programa d'assegurança mèdica per a nens (CHIP, en anglès).

El CHIP, una de les demandes dels republicans més moderats i també dels demòcrates, allunya els vots dels ultraconservadors, tot i que per convèncer aquests últims també s'han introduït retallades per les aportacions a la llei de salut implementada per l'expresident Barack Obama.

Els senadors demòcrates han augmentat la pressió sobre els republicans i la Casa Blanca per aprovar un acord migratori juntament amb els pressupostos que inclogui un camí a la ciutadania per als 800.000 joves indocumentats coneguts com a "somiadors", i l'alleugeriment de la deportació expira al març per ordre de Trump. No obstant això, la inclusió de la disposició pels fons del CHIP posa en una complicada situació els demòcrates, ja que es tracta d'una qüestió per la qual han batallat diversos mesos, després que els republicans permetessin que expirés el seu finançament.

Pel que fa al contingut de l'acord migratori, l'objecció de la Casa Blanca és que al seu parer els fons plantejats per a la construcció del mur amb Mèxic són insuficients. Els senadors van acordar fixar aquesta partida pressupostària en una mica més de 1.000 milions de dòlars. Una xifra molt inferior als 18.000 que demana l'executiu.

Els demòcrates semblen haver-se cansat de negociar pressupostos temporals –aquest, si s'aprova, seria el quart de tot l'any fiscal–, i que no els escoltin les seves demandes. Tant és així que han arribat a considerar un joc brut el fet que els conservadors negociïn amb els fons destinats a la sanitat infantil.

En cas que el Congrés no arribi a un acord, es produirà un tancament del govern parcial, el primer des de l'any 2013, i coincidirà amb el primer aniversari de la presa de possessió de Trump com a president i amb l'inici dels preparatius dels candidats que es vulguin presentar a les eleccions legislatives del novembre.