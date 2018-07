L''Equip A' en el rescat de la cova

Fins a 90 bussejadors, una cinquantena d’ells estrangers. L’equip que ha preparat el dispositiu de rescat a la cova de Tham Luang compta amb els millors professionals del món en la seva feina. I si bé les opcions proposades pel multimilionari i expert en tecnologia Elon Musk van ser molt comentades a les xarxes socials, a Tailàndia ara mateix és majoritari el suport al rescat bussejant en grups de dos experts per nen. Qui són els bussejadors i experts?

El cap de l’operatiu de rescat i exgovernador de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, va informar que hi treballen els millors del món. Va quedar demostrat després que el britànic Richard Stanton trobés els 12 nens i l’entrenador a l'interior de la cova, en unes imatges que van fer la volta al món. “Quants sou? Tretze? Fantàstic”. Les paraules del bussejador encara ressonen a Tailàndia.

La perícia i la professionalitat de Richard Stanton són reconegudes per la comunitat internacional. Igual que les del seu company John Volanthen. Tots dos van trobar els nois i van dissenyar el camí per arribar on s'havien refugiat de la pluja i de l'aigua que va envair la cavitat.

Tot i que Stanton va tornar al seu país acomiadat com un veritable heroi, el seu equip va ser cridat després per donar suport al rescat. Fins a l'entrada de la cavitat al nord del país hi han arribat bussejadors de diverses parts del món: europeus, americans, australians i xinesos, entre d’altres. Un equip de cartògrafs procedent del Japó va ser l’encarregat de fer els mapes tridimensionals.

540x306 Stanton arribant a la cova per intentar localitzar el grup de futbol / SOE ZEYA TUN / REUTERS Stanton arribant a la cova per intentar localitzar el grup de futbol / SOE ZEYA TUN / REUTERS

A l’equip dels tretze bussejadors internacionals principals que hi participen amb els cinc Navy Seals en les feines més complicades hi ha un espanyol, Fernando Raigal. El jove de 33 anys és expert en feines a molta profunditat i acostuma a treballar en condicions extremes.

Els voluntaris arribats a Tailàndia no només són bussejadors. Per exemple, l’expert mèdic en emergències i bomber Nick Vollmar va rebre la trucada dels tailandesos per anar-hi i organitzar part de l’estructura fora de la cova.

Austràlia és un altre dels països d’on més voluntaris han arribat. Un d’ells és el metge Richard Harris, que es considera un dels responsables directes de l’estratègia del rescat. Originari d’Adelaida, l’expert mèdic i també bussejador va fer modificar la llista dels candidats a ser rescatats primer. Després d’analitzar la condició dels nois, va propiciar que sortissin primer els més febles.

A la petita ciutat de Mae Sai, aquests dies, la dels estrangers anant amunt i avall és una de les imatges més habituals. I la cooperació internacional és rebuda amb alegria. Com a anècdota que destaca aquesta internacionalitat, els nois de l’escola de Prasitsart han fet un mural amb una foto dels nens atrapats a la cova, ja que sis d’ells estudien allà. I en lletres ben grans s'hi pot llegir el següent missatge: “Mai saps quan et serà necessari l'anglès”.