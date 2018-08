Un exnunci papal als Estats Units acusa Francesc d'encobrir els abusos de l'excardenal de Newark i Washington

Poques hores després que el papa Francesc condemnés els "crims repugnants" d’abusos sexuals institucionalitzats per bona part de l’Església catòlica d’Irlanda durant el viatge de trenta-sis hores que fa a aquest país, durant la matinada d’aquest diumenge ha esclatat un altre escàndol que, en aquesta ocasió, implica directament el Sant Pare en l’encobriment d’aquests delictes.

Un exambaixador del Vaticà als Estats Units ha acusat Francesc d’haver conegut les acusacions contra l’antic cardenal Theodore McCarrick i no haver fet res. Exarquebisbe de Washington entre 2001 i 2006, McCarrick, hauria estat implicat en aquests escàndols mentre era arquebisbe de Newark, a la dècada dels 80 del segle XX.

La denúncia contra Francesc l’ha feta pública a través d’una carta d’11 folis l’arquebisbe italià Carlo Maria Viganò. El prelat afirma que el Papa, en realitat, va derogar les sancions que el papa emèrit Benet XVI havia imposat a McCarrick malgrat que Viganò el va informar personalment el juny de 2013 sobre McCarrick i els càrrecs de mala conducta i abusos sexuals que pesaven contra ell. McCarrick va dimitir el mes passat per reclamacions d’abusos presentades en contra seva per estudiants del seminari i per escolans de Newark.

La notícia, difosa pel veterà periodista catòlic Edward Pentin, del National Catholic Register, i per la Catholic News Agency, dels Estats Units, s'ha fet la mateixa setmana que el gran jurat de l’estat de Pennsilvània denunciés els abusos de tres-cents capellans fets a mil nens de l'arxidiòcesi.

En la seva carta, Viganò, de 77 anys, ha demanat al Papa la renúncia al Pontificat. "En aquest moment extraordinàriament dramàtic per a l'Església universal, [el Papa] ha de reconèixer els seus errors i, d'acord amb el principi proclamat de tolerància zero, ha de ser el primer a donar un bon exemple als cardenals i els bisbes que van cobrir els abusos de McCarrick i ha de dimitir juntament amb tots ells", sosté l'italià.

540x306 El Papa, durant la visita aquest diumenge al santuari mari]a de Knock, a la repúblicad d'Irlanda / TWITTER El Papa, durant la visita aquest diumenge al santuari mari]a de Knock, a la repúblicad d'Irlanda / TWITTER

Viganò, que va servir com nunci papal als Estats Units des de l’octubre del 2011 fins a l'abril del 2016, també afirma al seu escrit que McCarrick "va corrompre generacions de seminaristes i sacerdots, i el Papa Benet XVI va ordenar que es retirés a una vida de pregària i penitència". Ratzinger va prohibir a McCarrick celebrar missa en públic, participar en reunions públiques, fer conferències i viatjar.

Viganò també denuncia l'obstrucció de la secretaria d’Estat del Vaticà i l'encobriment de McCarrick.

Tanmateix, es dona la circumstància que el mateix Viganò també ha sigut acusat de fer els ulls grossos contra els abusos sexuals. Segons un memoràndum del 2014 publicat per primera vegada el 2016, com a nunci als Estats Units va anul·lar una investigació sobre el llavors arquebisbe John Nienstedt de St. Paul i Minneapolis, que estava sent investigat per conducta inapropiada amb seminaristes. El 2015, Nienstedt va caure com a cap de l'arxidiòcesi.

Francesc demana perdó

Missa al santuari marià de Knock

Aquesta no és la primera vegada que Viganò ha exercit el paper de denunciant del Vaticà. El seu nom apareix vinculat al Vatileaks, el robatori l’any 2012 de documents confidencials que hi havia a l'escriptori del papa alemany, que van ser filtrats a la premsa pel seu majordom personal.

Entre els documents hi havia cartes de Viganò en què protestava pel seu nomenament com a enviat als Estats Units i afirmava que havia sigut castigat per intentar netejar la corrupció financera de Roma en el seu paper anterior com a número dos oficial del govern de la Ciutat del Vaticà. Aquests càrrecs van ser refusats pel Vaticà.

Fins ara, el Vaticà no ha reaccionat a la carta de Viganò. El programa d'actes del papa a Irlanda en la segona jornada del viatge ha seguit la programació establerta. Aquest diumenge al matí, durant la missa feta al santuari marià de Knock, Francesc ha demanat perdó pels abusos sexuals que esquitxen l'Església i ha reiterat el seu desig de justícia. El pontífex ha assegurat que ningú no pot deixar de commoure's per les històries d'aquells que "van patir abusos", als quals "se'ls ha robat la innocència i han quedat marcats per records dolorosos".

Aquest dissabte al vespre el Papa es va entrevistar durant una hora i mitja amb sis víctimes dels abusos a Irlanda. Aquest diumenge a la tarda s'espera que 500.000 persones es reuneixin al Phoenix Park a Dublín per a la missa de tancament de la Trobada Mundial de Famílies, que ha propiciat la primera visita d'un papa a Irlanda des del 1979.