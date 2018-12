Els Estats Units i la Xina fan un gest per la distensió al G-20

La cimera del G-20 celebrada a Buenos Aires ha salvat finalment els mobles després d’hores d’incertesa. Dues qüestions havien tensat la corda durant els dos dies de la cimera entre els països més industrialitzats, els emergents més potents i la Unió Europea, amb Espanya com a convidada permanent: d’una banda, el canvi climàtic; de l’altra, les relacions comercials.

Donald Trump, el president dels Estats Units, es va tornar a quedar completament sol ahir pel que fa al canvi climàtic, ja que els altres 19 països del G-20 van aprovar impulsar l’Acord de París. Pel que fa al comerç multilateral, el G-20 va intentar desviar l’atenció de les tensions comercials entre Washington i Pequín i va donar per morta l’Organització Mundial del Comerç (OMC) en considerar que no compleix els seus objectius.

Un cop acabada la cimera, però, Trump i Xi van accedir a trobar-se per parlar cara a cara sobre la guerra comercial oberta entre els seus països. Els dos mandataris van sopar junts ahir. “Una guerra comercial entre els Estats Units i la Xina no afavoreix el comerç internacional, més enllà d’algun benefici puntual i curt per a algun país. Esperem que vagi bé l’àpat”, va desitjar el ministre argentí de Producció, Dante Sica, poc abans de l’inici de l’esperat àpat.

En el moment de tancar aquesta edició havia transcendit que el president xinès havia dit, assegut davant de Trump: “Només amb la cooperació entre nosaltres podem impulsar l’interès de la pau mundial i la prosperitat”. Per la seva banda, el president nord-americà va destacar que la reunió amb Xi era “molt important” i que sempre ha tingut una “increïble relació” personal amb el seu homòleg xinès. Els dos mandataris van acudir al sopar acompanyats d’una vintena d’assessors.

Abans, una de les principals fites de la cimera havia sigut l’acord sobre el canvi climàtic. Un dels primers mandataris internacionals que van informar sobre aquest tema va ser precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez: “El més positiu és que la declaració final inclou el suport dels 19 països a l’aplicació dels compromisos de París”, destacava Sánchez satisfet pel consens majoritari aconseguit. I és que la declaració final de la cimera, titulada Construint consens per a un desenvolupament just i sostenible, detalla que “l’Acord de París és irreversible” i que cal un “desenvolupament sostenible”. Sobre la decisió dels Estats Units de mantenir-se al marge de les mesures contra el canvi climàtic, el document estipula que Donald Trump “reitera la seva decisió de retirar-se de l’Acord de París”, tot i que “reafirma el seu gran compromís amb el creixement econòmic i l’accés a l’energia i la seguretat energètica, utilitzant totes les fonts d’energia i tecnologies, alhora que protegeix el medi ambient”. La frase no podia ser més ambigua.

Fonts de la Moncloa també van explicar ahir que el govern espanyol va insistir a incloure en la declaració final del G-20 el següent punt: “Els llargs moviments de refugiats són una preocupació global amb conseqüències humanitàries, polítiques, socials i econòmiques. Fem èmfasi en la importància de compartir accions per arribar a les arrels de les causes d’aquests desplaçaments i per respondre a les necessitats humanitàries creixents”. Casualment, ahir el govern espanyol va insistir que el pesquer valencià que esrà en aigües internacionals des de fa nou dies amb una dotzena d’immigrants a bord ha de deixar els nàufrags al port més proper. O sigui, a Líbia.

Un altre motiu de tensió al G-20 va ser la crisi entre Rússia i Ucraïna. La cimera va acabar sense que Trump i el president rus, Vladímir Putin, es reunissin, després que el mandatari nord-americà hagués anunciat que cancel·lava la trobada bilateral amb el seu homòleg rus pels esdeveniments al mar d’Azov. Amb tot, abans de deixar Buenos Aires Trump va tenir temps per saludar breument Putin. De la salutació en va transcendir poc més que una fotografia.

Trobada amb Bin Salman

Més que una simple cortesia diplomàtica va ser la reunió que sí que van mantenir ahir el president de l’Argentina i amfitrió del G-20, Mauricio Macri, i el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, acusat de ser el màxim responsable de l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat de l’Aràbia Saudita a Istanbul. Macri i Bin Salman van analitzar les oportunitats de negoci entre els seus països, segons va explicar en acabar el G-20 el mateix president argentí, que també va admetre que no havien parlat del cas Khashoggi. En canvi, Macri sí que va tractar aquest tema amb el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, també en una reunió bilateral. “Tots dos hem coincidit que cal que els organismes pertinents arribin a la veritat”, va destacar Macri.

En aquest sentit, la primera ministra britànica, Theresa May, des de Buenos Aires va tornar a demanar explicacions a la monarquia saudita per la mort en estranyes circumstàncies del periodista saudita. “L’Aràbia Saudita ha de garantir que cooperarà totalment amb les autoritats turques perquè les investigacions acabin de manera acceptable”, va dir May al príncep saudita.

Per cert, Bin Salman va passar força desapercebut per Buenos Aires. Lluny d’allotjar-se en algun dels luxosos hotels de la capital federal argentina, el príncep saudita es va refugiar a l’ambaixada del seu país a l’Argentina, on va fer anar especialment un cuiner argentí per poder menjar un asado sense haver d’abandonar la delegació diplomàtica. Aprofitant la participació en el G-20 de Bin Salman, l’organització Human Rights Watch ha presentat davant la justícia argentina una petició de detenció contra ell per suposats crims contra la humanitat a la guerra del Iemen. Ahir, però, Bin Salman continuava en llibertat.